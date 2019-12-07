【神探白朗】導演親解超仔細設計　基斯伊雲斯咬住餅出場都有暗示

一提起基斯伊雲斯（Chris Evans）的名字，大家自不然會聯想起「美國隊長」，事關他由2011年開始就飾演這個超級英雄的角色。 最近，他在新戲《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（KNIVES OUT）飾演一個二世祖敗家仔，同以往的形象非常不同，甚有突破獲得不少影迷讚賞。而原來他在戲中連吃塊餅乾、飲杯凍牛奶也非常講究，更是必具意思的。

戲中講述犯罪小說家福比利Harlan Thrombey（基斯杜化龐馬 飾）離世，但作為孫仔的基斯伊雲斯卻連喪禮都缺席。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

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基斯伊雲斯演敗家仔 嗜好係同家人鬥嘴

《神探白朗：福比利大宅謀殺案》由萊恩尊遜（Rian Johnson）編導，丹尼爾基克（Daniel Craig）、「美國隊長」基斯伊雲斯等人主演，電影講述犯罪小說家福比利Harlan Thrombey（基斯杜化龐馬 飾）剛剛才與家人慶祝完85歲生日，隔天突然被發現於其大宅內離奇身亡。而基斯伊雲斯就是飾演他其中一個孫仔朗森戴斯杜（Ransom Drysdale），性格高傲，終日遊手好閒，是個名正言順的敗家仔。最鍾意同家人鬥嘴兼單單打打。

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咬住餅乾出場都有意思

其中一幕，講到基斯伊雲斯終於捨得返回大宅，他一走進門找餅乾食，第一件事就問管家：「是否可以給他一杯冷牛奶。」那一刻頓時令朗森的給人不好的形象，會感覺到他對管家的態度是差勁的。而原來這一幕是導演萊恩尊遜刻意的安排，明明是回來處理爺爺的身後事，哪為何基斯伊雲斯要咬著餅乾，再問人索取凍牛奶。

不計閃回的片段，基斯伊雲斯演的Ransom，只有在閱讀遺囑的時候才開始出現，都算幾不負責任。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

連凍熱都要註明絕對係個麻煩友

萊恩尊遜解釋，原來他要朗森以這種方式出場主要是因為想表現出他那種很煩人的性格，他指出這個出場的安排，「是因為這方式可以表現到他就似一個嬰兒那樣，食餅要拿牛奶已經夠煩人，他甚至要求要一杯冷飲，情況就似你要問媽媽要杯熱凍牛奶一樣。」

導演話這個設定，主要是想突顯朗森是一個非常麻煩兼孩子氣的小子，除了食餅要配牛奶，連凍熱的牛奶都要特別註明，真是認真夠煩。

基斯依雲斯表示好開心可以演自私精

如果大家有看過電影，應該都會知道朗森是對家族中，每個人都很無禮，他顯然是不尊重他們，甚至根本不尊重這個定族的身份。

而「美國隊長」基斯依雲斯也曾經表示，他很高興終於有機會飾演壞男孩，他說：「這樣的劇本，是無法抵擋的，是我很喜歡但很少有的片類。我時常都演一些英雄或領袖人物，所以今次能夠演一個自私精，絕對是一個很難得和有趣的機會。」