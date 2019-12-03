《神探白朗》3個必睇的理由：劇本懸疑不犯駁　卡士超強兼冇冷場

筆者無法形容剛看完《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out） 的激動感與滿足，這正是一個將故事說的完美的最佳典範之一，《東方快車謀殺案》（Murder on the Orient Express）完全看不到車尾燈！加上《神探白朗》裡的演員都是一時之選，演員強大加上非常棒的劇情，節奏與細節鋪陳相輔相成，成就一部相當相當不錯的電影作品，以下筆者會來聊一些對於《神探白朗》的想法，如果你也看過了，就一起來討論一下吧！

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為什麼我如此推薦《神探白朗》？

好問題，這個問題可以從劇情開始講起，電影拋出了一個直白的問題，到底是誰殺了哈蘭蘇隆比（Harlan Thrombrey）？而電影的整個過程就是要解決這件事情，如同《東方快車謀殺案》一樣有著許多的關係人，而我們的偵探就是要從這些人當中去拼湊出故事的全貌，但不一樣的事情是，《東方快車謀殺案》比較著重在「關係」上。而《神探白朗》則是過程，整個過程到底是怎樣，就隨着偵探一起尋找真相。而推薦的點，說白了就是劇情相當縝密且有趣，一部好的推理電影不會放過任何細節，《神探白朗》正是佼佼者，也可以說是經過相當用心的設計才能讓每一個畫面都發揮效果。

除此之外，劇情採用「誤導」觀眾的方式是相當高明的，這點是筆者對於這部電影最推崇的一點。一件事情可以用非常多不同的面向來看，因為我觀眾的眼睛是跟著鏡頭的，導演給你什麼你就接收什麼，而劇情的發展當中，可以拋出一個錯誤的資訊讓觀眾相信，最後再翻轉事實是常用的手法。然而許多電影多半都是卡在這個錯誤資訊太過於偏頗，然而在《神探白朗》當中，筆者是完全享受拋出一個疑問之後的拼湊過程，這不只是劇情的厲害，在人物角色當中所延伸出的人性也是相當有張力，看看被貪婪操控的這家人，讓這個故事多了幾分趣味性。

但《神探白朗》強的地方就是隨着劇情的脈絡下，你會發現一切的一切就是如此自然，一個個曾經出現的畫面在推理之中出現。在偵探的推理之下，我們觀眾的那一聲「原來如此」，正是電影最成功的地方！看完之後相當的過癮，回味起剛剛所看到的那些推理過程，整個滋味無法忘懷，已經很久沒走出戲院是一種相當「滿足」的感覺離開，推理的奧妙之處真是令人陶醉，特別適合一個好故事，那正是《神探白朗》。

隨著劇情的脈絡下，你會發現一切的一切就是如此自然，一個個曾經出現的畫面在推理之中出現，在偵探的推理之下，我們觀眾的那一聲「原來如此」，正是電影最成功的地方！（《神探白朗》劇照）

《神探白朗》跟《東方快車謀殺案》的不同之處？

老實說，兩部我都喜歡，但硬要選我還是會選《神探白朗》，原因在於推理的過程，前者的推理方式相當有趣，且整體節奏快速，兩個多小時的片長完全不是問題。隨着劇情不斷被推動，腦子也跟着一直動，最後恍然大悟時原來電影已經進入了尾聲。節奏感也是《神探白朗》的優勢，掌控得相當好讓整個推理過程更加引人入勝，而《東方快車謀殺案》就是偏向大範圍的全景，每個人都有一個殺了他的理由，所以我們聯手起來一起殺了他，看起來有趣但結尾的震撼力就沒辦法與前者相比。

《東方快車謀殺案》就是偏向大範圍的全景，每個人都有一個殺了他的理由，所以我們聯手起來一起殺了他。（《東方快車謀殺案》宣傳海報）

《神探白朗》除了劇情棒以外還有什麼？

這個問題真好，除了劇情之外當然就是演員了，前面提到演員的選擇都是一時之選，這句話絕對不是隨便說的。飾演偵探的丹尼爾基克（Daniel Craig），飾演叛逆孫子的基斯伊雲斯（Chris Evans），以及在電影當中戲份最重的女主角安娜德哈瑪斯（Ana Celia de Armas Caso）（其實每個都真的很棒，只是我不想每個都打出來），丹尼爾基克與安娜德哈瑪斯兩人同場鬥戲真的很好看，特別是最後一段將整個故事拼湊完的那一刻，兩人的一唱一和讓人滿足在推理劇情當中無法自拔！而一向飾演正面陽光的基斯伊雲斯，這次演起白目混蛋也令人挺開心的，罵着髒話並帶著邪惡笑容的他也是毫無違和感。

《神探白朗》只適合看一次，請挑一個好的時間到戲院觀賞，因為當你看完之後得到的那種驚喜與滿足感只會有一次，第二或第三次看都不會再有這種感覺了。相信我，你值得一部好看的電影，那就是《神探白朗》。

片名：《神探白朗：福比利大宅謀殺案》 Knives Out 導演：Rian Johnson 演員：丹尼爾基克（Daniel Craig）、基斯杜化龐馬（Christopher Plummer）、基斯伊雲斯（Chris Evans）、安娜德哈瑪斯（Ana Celia de Armas Caso）、嘉芙蓮蘭科（Katherine Langford）、米高沙朗（Michael Shannon） 類型： 喜劇、犯罪、劇情 年份：2019 片長：130分鐘 推薦：10分

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