【神探白朗】集齊「占士邦」「美國隊長」　導演爆有隱藏男神彩蛋

單睇《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（KNIVES OUT）的演員陣容已經夠期待，「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）化身神探查案，又有「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）的帥氣演出，新戲口碑載道，跟住神探抽絲剝繭查案非常過癮。 最近，導演仲自爆原來戲中還有一個隱藏的靚仔有份參與這部作品，叫大家要仔細找找。

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演公子哥兒，形象非常玩世不恭。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

《神探白朗：福比利大宅謀殺案》講述一個著名的犯罪小說家福比利Harlan Thrombey （基斯杜化龐馬 飾）才剛度過85歲生日，竟被發現於其大宅內離奇身亡。大偵探白朗Benoit Blanc（丹尼爾基克 飾）受邀調查奇案，抱住一日未查清真相，每個人都是疑兇信念，逐步抽絲剝繭，找出福比利大宅謀殺案背後的真相。

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大卡士加燒腦劇情 新戲口碑載道

「占士邦」丹尼爾基克化身名偵探勁有型，而飾演公子哥兒的基斯伊雲斯就耍不羈，還更當福比利的看護瑪達Marta（安娜德哈瑪斯飾演），這位靚女演員一齊調查整個案件，無論是否推理迷，應該都會很享受這部片。

「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）化身神探查案，有智慧又有型！（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

原來仲有一個隱藏靚仔

導演萊恩尊遜Rian Johnson最近更爆料指，戲中其實還有一個隱藏靚仔，他就是《心跳500天》的約瑟哥頓利維（Joseph Gordon-Levitt），導演與他曾經合作《追兇》（BRICK）、《時凶獵殺》（LOOPER）。

今次特別邀請這位舊拍檔獻聲演出，更表示：「我想他可以在我每部電影中出現，就算他無法來片場拍戲，都希望他能為角色聲演，大家看戲時要認真找找。」

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最易錯過的客串

在《神探白朗：福比利大宅謀殺案》的早段，看護瑪達Marta（安娜德哈瑪斯飾 演）當時坐在廚房，她的妹妹用手提電腦看節目，媽媽還擔心節目的內容會影響Marta的心情，不斷叫她的妹妹停機。原來，約瑟哥頓利維就是聲演了，這段節目裡一個名叫Brendan Frye的聲音，說道：「我們有保姆鏡頭」（隱藏式攝影機），不熟悉約瑟哥頓利維聲音或者冇細心留意的話，觀眾肯定會錯過這段客串。