【007生死有時】盤點預告5大向舊作致敬位　反派要爛面原來係傳統

作為占士邦系列第 25 齣新戲《007：生死有時》（No Time To Die），日前終於公開首預告，而這次也是丹尼爾基克（Daniel Craig）最後一次飾演占士邦的作品，叫影迷相當期待。 其實單單從兩分幾鐘的最新預告中，已經看到不少007系列的傳統，以下5個致敬位，相信能喚起大家滿滿的回憶。

《007：生死有時》的占士邦繼續由丹尼爾基克（Daniel Craig）演出，仲係好有型！（《007：生死有時》預告截圖）

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「第 6 代占士邦」丹尼爾基克早就表明，《007︰生死有時》將會是他最後一部演出的007電影，今集找來《波希米亞狂想曲》奧斯卡影帝的雷米馬利克演反派Safin，為大家帶來不少新鮮感。

故事講述占士邦在牙買加過着退休生活，他的中央情報局朋友費利斯萊特突然前來請求協助，希望占士邦幫忙拯救一名被綁架的科學家，但過程比預期更加危險，無幾耐就遇到一個擁有新科技武器的反派。

《波希米亞狂想曲》奧斯卡影帝的雷米馬利克演反派Safin，在預告戴上面具，好神秘。（《007：生死有時》預告截圖）

不過，其實一直有追看占士邦電影的影迷，相信都會對這個系列有不少情意結，而在《007︰生死有時》的最新預告中可見，劇組都埋下不少心思，以下5個致敬位，都與過往的占士邦系列有莫大的關連。

+ 3 + 2

１）靚車Aston Martin DB5

占士邦的經典Aston Martin DB5 座駕，又怎能缺席新作？就算大家不是占士邦的忠實粉絲，相信都不會忘記Aston Martin DB5陪過占士邦出生入死，直頭是他的專車一樣。

Aston Martin DB5這部跑車早在1964年第3部占士邦電影《鐵金剛大戰金手指》出現，當時這部跑車裝滿機關，更有不少過癮武器和道具，車牌可以轉換、裝有半自動機關槍、升起的防彈金屬板，更可以彈射助手席。007系列電影一路發展下去，當然不可少了這部最經典、最得占士邦喜愛的車。

+ 2

《007︰生死有時》新預告一開始，大家就可看到占士邦駕著DB5，跑車依舊能夠防彈，也都配備了機關槍。

+ 3 + 2

２）老友FELIX

由Jeffrey Wright飾演的中央情報局特工菲力萊德（Felix Leiter）可說是占士邦的常客。早在2006年的《新鐵金剛智破皇家賭場》就登場，當時他拿了一些錢資助占士邦，或者在過往的作品中給占士邦情報等。這次新預告可以看到Felix會再度登場，要求占士邦出山幫他找尋失蹤科學家，而原來這位科學家是被人綁架了。

３）詐死想退休

現實中，丹尼爾基克早就表明這次會是他最後一次出演占士邦，而其實在戲中他演出的占士邦也是一直想退休，甚至出動埋扮死這招。在2012年的《新鐵金剛：智破天凶城》曾經詐死、在2015年的《007：鬼影帝國》就逃跑了。這次在最新預告，他又再次重施故技，更成功騙到Q以為他真的死了。

４）反派唔係毀容就係殘缺

新作其中一個賣點，當然是反派的選角，出爐影帝雷米馬利克加盟的確讓大家都幾期待。從最新預告可見，雷米馬利克全程都戴住面具，直到最後一幕才終於看到他的爛面造型，都幾震撼。

而其實多年來，在007系列電影裡占士邦的死對頭多數都是毀容或者肢體有殘缺。例如，1967年的《鐵金剛勇破火箭嶺》中，布洛費（Blofeld）右邊臉，圍著右眼都有條長疤。在最新預告中看到，Blofeld右眼似乎已經失明。

５）對住鏡頭開槍

《007：生死有時》最新預告的結尾，當然也不能不致敬占士邦最經典最傳統的開槍場面。一見到占士邦對住鏡頭，把槍舉高，一槍響起相信已令大家重拾對007的感覺。