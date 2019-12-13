【咒怨】荷里活又翻拍重現「驚」典場面　呢一幕睇幾多次都嚇破膽

2002年上映的《咒怨》為恐怖片史上的一大經典，後來更獲荷里活翻拍，十幾年來持續出現不同版本的同系列電影，是80、90後的集體回憶。

去年又有荷里活片商買下版權重拍，並定檔明年1月上映，當年一幕幕恐怖場面又再呈現於觀眾眼前，真係睇幾多次都咁驚！