【咒怨】荷里活又翻拍重現「驚」典場面　呢一幕睇幾多次都嚇破膽

撰文：陳穎思
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2002年上映的《咒怨》為恐怖片史上的一大經典，後來更獲荷里活翻拍，十幾年來持續出現不同版本的同系列電影，是80、90後的集體回憶。
去年又有荷里活片商買下版權重拍，並定檔明年1月上映，當年一幕幕恐怖場面又再呈現於觀眾眼前，真係睇幾多次都咁驚！
《兒凶》靈媒林沙燁今次飾演被女鬼搞到精神失常的婦人。（電影劇照）
由1998年的電視電影開始，多年來《咒怨》系列作品多達10部，明年1月又有新版本上映，今次找來《人肉搜尋》（Searching）韓裔演員周約翰（John Cho）、《狂屠絕路》（Mandy）女星Andrea Riseborough，以及《兒凶》（Insidous）系列的靈媒林沙燁（Lin Shaye）重現這部恐部經典。
呢一幕真係嚇死人！（預告截圖）
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見到執頭髮就驚。（預告截圖）
近日片商公開最新預告片，見林沙燁受家中邪靈騷擾而變得神經失常，飾演探員的Andrea Riseborough與地產經紀周約翰，因曾到訪凶宅而遭邪靈跟蹤，前者的兒子被女鬼纏擾，後者更遇上經典的「鬼手洗頭」一幕，預告一浪接一浪的恐怖場面，已足夠嚇得觀眾尖叫，就算已經第N次翻拍，仍叫人十分期待！
預告恐怖場面逐格睇
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順帶一提，香港上映時間正是賀歲黃金檔期，未知香港觀眾會否在大年初一嚇餐飽？