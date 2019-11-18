【情罔森林】真人真事極離奇恐怖　日本賤男靠把口殺人一家六口

日本名導園子溫執導的Netflix原創電影《情罔森林》（愛なき森で叫べ，又譯：《在無愛之森放聲吶喊》），以廿多年前發生的北九州監禁殺人事件作為藍本。 園子溫以拍重口味題材聞名，可是電影出現的血腥、暴力與色情畫面，都比不上真人真事般震撼。一位不學無術的賤男騙子，如何只靠把口奪走7條人命？了解完事件的前因後果，你會發現人性原來可以如此荒誕。

松永太靠老作騙得緒方純子為他賣命，令人匪夷所思。（影片截圖）

北九州監禁殺人事件名叫松永太，出身於福岡一個小康家庭，家族經營日本塌塌米生意，高中畢業後沒有升讀大學，反而結婚當上爸爸，並繼承了家族生意，不過看似平凡的生活背後，松永太其實滿腹大計，以不良手法去達成發財目標。

他暪著妻子勾結多名女子，其中一位正是殺人事件的共犯──緒方純子。二人其實是高中同學但從未交談，松永太有日翻看畢業紀念冊，看看哪位女同學順眼便打個記號留待日後搭訕，緒方純子便是其中一位獵物。二人相約見面，松永太憑著出色的吹牛功力，讓女方相信他是個事業有成的有位青年，二人很快便搭上。

緒方純子因為信錯人加上軟弱而成為殺人狂魔，連累家人遭滅門。（影片截圖）

緒方純子是名門望族的女兒，父母發現她跟有婦之夫糾纏曾大發雷霆，但松永太竟然可以用花言巧語哄騙兩老，承諾會盡快離婚迎娶純子。成功登堂入室後，松永太露出狐狸尾巴，不單強姦了純子令她懷孕，更強迫她一同經營非法生意。

原來他不甘於單純銷售塌塌米，將公司轉型變成層壓式推銷，並請來大批員工以不法手段令顧客中計購買產品，從而獲取暴利。為了讓員工拚命工作，除了給予豐厚提成，亦用上「電擊懲罰法」控制他們。

松永太一直否認控罪，稱緒方一家是自相殘殺。（影片截圖）

松永太的太太成功帶著兒子逃走，他對純子的控制越來越嚴重，令她精神與肉體飽受傷害。但純子對松永太卻沒有半點反抗，更為他向家裡及財務公司借下巨債，終於在1992年，松永太被警方以脅迫罪與詐欺罪通緝，二人頓成亡命鴛鴦，展開逃亡生涯。

兩人重返家鄉北九州隱居，在地產公司找房子時認識了中介虎谷久美雄，松永太知道對方貪財，訛稱是電腦奇才，利誘他合資成立新公司研究賭博。有日松永太趁虎谷久美雄喝醉，將他及10歲大的女兒監禁在浴室，並施以「電擊懲罰法」。

園子溫將殺人事件改編成電影，重口味畫面慎入

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松永太知道虎谷久美雄曾向客人騙錢，以此及女兒安全為作為威脅，逼迫他向銀行及親友借錢，最終虎谷久美雄被虐待至死，喪心病狂的松永太迫虎谷久美雄的女兒將父親碎屍並丟入大海，更將她洗腦自認為殺父兇手。

失去財路的松永太，帶著純子及虎谷久美雄的女兒向純子一家埋手，他對純子父母訛稱純子殺死了虎谷久美雄及分屍，純子父親為了面子，甘願傾家盪產兼借貸付予松永太高達6300萬日元「揞口費」。而松永太搬進純子家中，以「電擊懲罰法」控制純子的6名家人，包括純子妹妹、妹夫及一對子女。

《情罔森林》由椎名桔平飾演元兇，喜以電擊虐待受害人。（電影截圖）

松永太以指使純子及虎谷久美雄的女兒多次電擊純子家人，向他們灌輸「誰聽話便不用被電擊」的思想，若有人逃走必須舉報，令一家人自相殘殺，不單不會聯手對付他，還會互相監察，松永太不費吹灰之力便成功控制純子的家人。

半年內，純子的家人逐一被虐待至死，首當其害的是最年長的父親，松永太指使純子親手將其電死；母親目睹一切而精神崩潰，每天不停大叫，松永太感到不耐煩兼怕被人發現，便命令純子妹妹及妹夫聯手，加上純子協助之下用電線將她勒死。

松永太從畢業紀念冊找獵物，有指他除了指使別人殺死所有受害人外，亦曾間接令一名女子自殺。（電影截圖）

純子妹妹曾多次遭松永太性侵，更因姦成孕，但仍逃不過松永太的毒手，最離譜的是他命令純子妹妹的女兒協助殺死媽媽，讓純子妹夫用電線親手勒死太太。此前純子妹夫已精神崩潰，但礙於一對子女在松永太手中，更為了保護女兒而吃大便，最終衰竭而死。

來到這裡，4名成年人先後死去，留下純子妹妹的一對子女，但滅絕人性的松永太，深知無法利用小孩賺錢，只會給他惹麻煩，變態到命令年僅10歲的姐姐殺死弟弟，然後指使純子與虎谷久美雄的女兒電死姐姐，終於緒方一家六口慘遭滅門。從頭到尾松永太不用出手，靠指使純子、虎谷久美雄的女兒及緒方一家，便將目標滅口。

松永太對純子的愛虛假又廉價，就如這50日元硬幣一樣，但偏偏有人落搭。（電影截圖）

由於所有死者均被碎屍並用攪拌機搗碎倒落海，毀屍滅跡得乾乾淨淨，松永太如何被繩之於法呢？關鍵在於首位受害人虎谷久美雄的女兒。被松永太控制近7年，虎谷久美雄的女兒曾兩度逃走回到祖父母家中，第一次被松永太逮回並拔去雙腳指甲作懲罰，第二次其祖父母一早報警讓警員在屋內戒備，待松永太及純子出現將他拘捕。

起初，只憑虎谷久美雄的女兒的片面之詞，不足以起訴松永太及純子，經過長時間的盤問，純子突然承認所有罪行，並將犯案經過和盤托出。縱使松永太堅持矢口否認罪行，並稱沒殺死任何一人，但二人逃不過法律制裁。松永太曾多次上訴，至2011年12月終審判予他死刑，現仍羈押在福岡拘置所等待處刑，而純子因獲考慮到長期遭松永太虐待及脅迫，二審時由死刑改判終身監禁。

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這件轟動全日本的案件，除了案情殘忍又複雜，很多人對於受害人聽命於松永太而大感疑惑。緒方一家六口明明可以團結起來反抗，但在松永太狡猾的控制下，加上「電擊懲罰」的可怕，令一家人變成互相「篤灰」的不信任關係；而松永太亦成功控制純子與虎谷久美雄的女兒，讓二人互相監察及傷害，並完成一次又一次的殺人指令。

純子被捕後曾說過，她並不憎恨松永太，亦理解不了自己為何會如此聽命對方，甘心親手殺死父母。有學者指出，松永太很懂得利用人性弱點，加上暴力對待，令受害人失去對事情的基本判斷，屈服在松永太的權威下。純子跟松永太育有兩名兒子，至今隱性埋名過活，而虎谷久美雄的女兒亦已過上新生活。