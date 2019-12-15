【富江】內地美少女示範神級Cosplay　網民激讚正過菅野美穗

1999年上映的恐怖片《富江》改編自伊藤潤二的同名漫畫，當年菅野美穗將妖怪「富江」的形象完美呈現，成為各個真人化版本中最經兼的一個。 不過近期內地一位熱愛Cosplay的少女，靠高超的化妝技術將自己變成富江，還原度比菅野美穗更完美，活像漫畫走出來的人物。

化妝最高境界就係喬裝。（微博＠啊川_Azey）

這位網名為「啊川_Azey」的00後美少女是一名Cosplayer，熱愛打扮成不同動漫角色，除了髮型與服裝跟到足，她最擅長靠化妝將自己變成二次元角色，無論那些動漫角色的五官有多超現實，憑著神級化妝技術她都可以100%還原，相當厲害。

點擊下圖睇佢Cosplay前後爭幾遠

+ 7 + 6 + 5

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

菅野美穗版《富江》最經典。（電影截圖）

眾多Cosplay中以模仿富江最神似，將漫畫的原造型神還原，而啊川_Azey亦不介意公開變裝過程，上載了她化妝成富江的短片，看到她原本素顏的樣子，不得不感嘆化妝的最高境界就是喬裝，將自己變成另一個人。

點擊下圖睇埋其他Cosplay

+ 6 + 5 + 4

此外，年前一網名為「mamakiteru」的Twitter用戶，以模仿伊藤潤二漫畫人物為名，她跟「啊川_Azey」一樣靠高超的化妝技術，變成伊藤潤二筆下的恐怖角色，再核突的相亂都能活生生地呈現。她因Cosplay而在網絡走紅，更獲得伊藤潤二本人認證。

點擊下圖睇mamakiteru嘅神Cosplay