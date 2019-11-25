【魔雪奇緣2】世上最似Elsa嘅美女　性感網紅扮公主原因好有愛

2013年上映的人氣動畫《魔雪奇緣》（Frozen）相隔6年終於推出續集，承接「Let It Go」的熱潮，甫上畫便創下票房紀錄。 要數戲中最受歡迎角色定非Elsa莫屬，大人細路都爭住扮，但有位美國少女就特別神似，更因與Elsa撞臉而爆紅，憑著天生公主臉與性感身材而吸納幾十萬粉絲。

當年就係因為呢張相爆紅。（Anna Faith Instagram）

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首集《魔雪奇緣》上映時，來自加州的18歲少女Anna Faith在Instagram上載模仿Elsa的照片，幾乎100%神還原Elsa的得戚表情而獲網民瘋傳，大讚她是最神似的真人版Elsa。原來Anna Faith本身是模特兒兼表演者，自小便經常四出表演，自從模仿Elsa爆紅後，更不時到學校及醫院演出，在學生及病人面前扮成Elsa載歌載舞，背後有一個感人理由：「好多父母見到我都會喊，因為他們負擔不起去迪士尼樂園的費用，現在終於能讓孩子與喜愛的角色見面。」

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相隔6年，Anna Faith的IG粉絲已達近80萬人，除了繼續各種表演工作，她亦成為一名專業Cosplayer，扮成不同迪士尼公主或超級英雄角色，當中以模仿神奇女俠（Wonder Woman）最出色。而現年24歲的她，比幾年前更豐滿性感，兩年前更獲男友求婚，事業愛情兩得意。

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扮Wonder Woman都好出色。（Anna Faith Instagram）

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