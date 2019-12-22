王晶宣布拍新版《倚天屠龍記》　「張無忌終於去大都搵趙敏」

1993年上映的《倚天屠龍記之魔教教主》，稱得上是這部金庸作品最受歡迎的電影版本，當年集結李連杰、張敏、邱淑貞、洪金寶及吳鎮宇等電影明星，可惜票房失利而令續集開拍無期。

不過事隔26年，導演王晶昨日於微博宣布要開拍新《倚天屠龍記》電影，仲話：「張無忌終於去大都找趙敏了」。