王晶宣布拍新版《倚天屠龍記》　「張無忌終於去大都搵趙敏」

撰文：陳穎思
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1993年上映的《倚天屠龍記之魔教教主》，稱得上是這部金庸作品最受歡迎的電影版本，當年集結李連杰、張敏、邱淑貞、洪金寶及吳鎮宇等電影明星，可惜票房失利而令續集開拍無期。
不過事隔26年，導演王晶昨日於微博宣布要開拍新《倚天屠龍記》電影，仲話：「張無忌終於去大都找趙敏了」。
片名以簡體宇寫上，相信今次會係普通話版的。（微博圖片）
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《倚天屠龍記之魔教教主》由李連杰飾演張無忌、張敏飾演趙敏及張無忌母親殷素素、黎姿飾演周芷若、邱淑貞飾演小昭，仲有洪金寶飾演張三丰、吳鎮宇飾演張無忌父親張翠山等，可惜大卡士只能換來1200萬票房，全年排名第29位，比李麗珍主演的三級片《蜜桃成熟時》還要低，令片商對開拍續集卻步。
張無忌終於去大都搵趙敏啦！（電影截圖）
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若干年後，《倚天屠龍記之魔教教主》被新一代網民奉為經典，當年電影結尾講到趙敏陷害武當派失敗，與手下敗走前對張無忌說在大都等他來營救六派，這條伏線鋪足26年，終於要同影迷揭開下集大結局。
網上曾流傳過續集叫《倚天屠龍記之陰陽聖火令》，男主角為小鮮肉吳磊。（網上截圖）
王晶在微博正式宣布開拍《倚天屠龍記》電影，仲公開簡體字版的海報，相信這個版本會講普通話。而網民就興高采烈地討論應該由誰來飾演幾位主角，大部份人反對由演技欠佳的「流量明星」、「小鮮肉」參演，認為要找有份量的演員才能重現昔日精彩，由於原班人馬幾乎已沒可能再重組，相信新卡士將會改頭換面。