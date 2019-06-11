【倚天屠龍記】70年代電影版選角勁高質　爾冬陞封最靚仔張無忌

內地最新版本的《倚天屠龍記》劇集最近人氣爆燈，相信大家除了煲劇之外，都想重溫以往不同版本。眾多電影版之中，王晶執導、李連杰主演的《倚天屠龍記之魔教教主》最深入民心，但1978年上映的兩套《倚天屠龍記》值得重溫，事關飾演張無忌的爾冬陛與飾演周芷若的余安安，正值顏值高峰期，足以完勝其他版本的演員。

就算係潦倒樣都咁有型。（電影截圖）

1978年上映的《倚天屠龍記》與《倚天屠龍記大結局》，由大導演楚原執導及編劇（楚原任編劇時使用筆名秦雨），由爾冬陛飾演張無忌、已故女星井莉飾演趙敏、余安安飾演周芷若。當年爾冬陞年僅21歲，而余安安更只有19歲，前者身型高大、英氣十足，又不失一點稚氣，論外貌稱得上最出色的張無忌。

余安安版嘅周芷若未必最合符原著，但顏值一定係數一數二。（電影截圖）

余安安係大美女，相信冇人會吾認。（電影劇照）

而余安安年輕時又多美麗實在不用多作解釋，由於其五官較洋化，未必最符合周芷若的形象，但只論外貌，她絕對是一等一美女，古裝造型更是傾國傾城，一雙水汪汪大眼睛，時而我見猶憐，惡起來亦夠狠勁。而較年長的井莉，亦是出名的大美人，氣質高雅符合趙敏的形象。

更多1978年《倚天屠龍記》精彩畫面

+ 6 + 5 + 4

在楚原掌鏡下，這個版本的《倚天屠龍記》的文戲與武戲皆出色，動作場面非花拳繡腿，打起來相當到肉，難怪在香港錄得不俗票房，在台灣亦相當受歡迎。此外，不得不提60年代粵語長片版的《倚天屠龍記》，由林家聲飾演張無忌、陳好逑飾演趙敏、陳寶珠飾演周芷若。當年陳寶珠年僅19歲，清純外貌固然楚楚可人，但亦演繹出角色的陰險，相當出色。