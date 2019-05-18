【倚天屠龍記魔教教主】續集有望仲改埋戲名？　請呢版張無忌出山

劇集《倚天屠龍記》最近在TVB熱播，再次掀起話題，這部金庸百看不厭的金庸經典，多年來翻拍成多個版本，鄭少秋、梁朝偉、馬景濤、吳啟華及蘇友朋等人演繹的張無忌，成為不同觀眾心目中的經典。 相比之下，電影版的次數不多，當中以1993年王晶執導的《倚天屠龍記之魔教教主》最受歡迎，至今仍有不少影迷就沒開拍續集而感到可惜，但原來早前曾傳出王晶有計劃拍續集，連戲名都定埋，無忌哥哥終於去大都見趙敏啦！

呢個組合真係有今生冇來世。（電影截圖）

《倚天屠龍記之魔教教主》由李連杰飾演張無忌、張敏飾演趙敏及張無忌母親殷素素、黎姿飾演周芷若、邱淑貞飾演小昭，另外仲有洪金寶飾演張三丰、吳鎮宇飾演張無忌父親張翠山等，陣容相當鼎盛。

在王晶改編之下，除了人物性格及情節跟原著有明顯分別外，仲加上不少「鹽花」及無厘頭笑料，當年曾引起不少原著迷不滿，但勝在娛樂性十足，將如此長篇的故事濃縮成100分鐘的電影，仍能做到劇情緊湊、節奏明快，難怪受影迷歡迎。

洪金寶飾演張三丰，好身手之餘不失搞笑。（電影截圖）

不過，這部集大卡司的大製作，只換來不到1200萬票房，全年排29位，比三級片《蜜桃成熟時》還要低，在當年港產片全盛時期來說，可謂失敗之作，更令電影公司蝕大本，難怪續集遙遙無期，電影結尾講到趙敏陷害武當失敗後，對張無忌說在大都等他來營救六派，結果一等就26年。

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不過，相隔廿幾年，至今觀眾仍記得邱淑貞的「最美小昭」、一人分飾兩角的張敏男、女裝通殺，以及還有些青澀但非常美麗的黎姿，當然唔少得李連杰的硬橋硬馬真功夫，是最好打的張無忌。以為趙敏在大都等不到張無忌，去年卻傳出王晶欲開拍續集，可是事隔良久，已無法重組舊班底，改由內地小鮮肉吳磊擔正，而飾演第一代劇版張無忌的鄭少秋就扮飾張三丰，連戲名都定埋，叫《倚天屠龍記之陰陽聖火令》。

內地電影網站出現續集的專頁，片名為《倚天屠龍記之陰陽聖火令》，暫定2020年上映。（網上圖片）

此外，網上曾流傳《倚天屠龍記之魔教教主》的刪剪片段，講述無忌哥哥見小昭鬼鬼祟祟在寫字，以為她在偷偷抄下「乾坤大挪移」的心法，但小昭只是在寫「無忌」二字，說白點就是在「發姣」，而無忌哥哥知道真相後，就跟小昭緊抱在一起，大耍「花槍」。

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