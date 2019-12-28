【超音鼠】靠Baby Sonic挽回一城　仲完勝Baby Yoda同Baby Groot

SEGA當紅遊戲角色《超音鼠》（Sonic The Hedgehog）真人版電影因CG問題改期至明年2月14日情人節上映。昨日（26日）官方公開了十分可愛的Baby Sonic，是繼Baby Groot和Baby Yoda之後再有BB版，看來從此會掀起一陣BB風！

Baby Sonic一出，影迷們即時將Baby Groot和Baby Yoda拋諸腦後！（官方圖片）

在昨日公開的的影片中，官方誠意十足，將Baby Sonic加入片中，看着BB版的他用對短腳仔在跑，特別可愛，更惹人憐愛，完勝初版和改版的超音鼠，更甚是贏埋Baby Groot和Baby Yoda。一推出Baby Sonic時，已經有不少影迷將他跟Baby Yoda作比較，有影迷更寫下「再見Baby Groot，走開Baby Yoda，Baby Sonic在這裡！」、「忘了Baby Yoda，我只想要Baby Sonic！」等等，似乎Baby Sonic為超音鼠再挽回一城！

Baby Sonic似乎有個小肚腩，十分可愛！（影片截圖）

圖片中的Baby Sonic手持一朵太陽花，眼睛大大兼水注注地向上望，即時好想將他抱起攬在懷中。另外在片中的他短跑了一段路，衝到地球上，依然手持着太陽花，輕笑一下似乎想送給人，真的很難不喜歡他！