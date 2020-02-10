【奧斯卡2020】《爆炸性醜聞》奪最佳化妝　查理絲花朗神還原主播

《爆炸性醜聞》（Bombshell）改編2016年轟動一時的真實事件，揭發美國霍士新聞電視台性醜聞，由兩位金像影后查理絲花朗（Charlize Theron）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）以及紅爆全球的小丑女瑪歌羅比（Margot Robbie）主演，電影更贏得今屆奧斯卡最佳化妝及髮型設計。 電影改編自真實事件，到底戲中有幾原汁原味還原？由查理絲花朗演出的主播「梅根凱莉」Megyn Kelly當年與現任美國總統特朗普的紛爭，以及被上司性騷擾的情況又是如何？

瑪歌羅比飾演的琪娜Kayla是一個虛構角色。（《爆炸性醜聞》劇照）

特朗普鬧爆胸大無腦

由查理絲花朗（Charlize Theron）飾演的女主角梅根凱莉，是一個在霍士新聞台極受歡迎的女主播，為人直腸直肚，擅長以尖銳言辭質問權貴。

電影一開始就講述梅根在一次論壇中，得罪當時的美國總統候選人特朗普，而引起牽連大波。現實中，凱莉的確曾在電視辯論中問了特朗普尖銳的問題，「你曾稱女性為肥豬、狗、令人噁心的動物」，質疑對方不尊重女性。特朗普之後也因不滿霍士電視台女主播凱莉，繼續擔任主持，揚言要杯葛該節目，更在twitter發文，嘲諷凱莉「胸大無腦」(bimbo)，甚至暗示女士常因生理周期而情緒失控。

由查理絲花朗（Charlize Theron）飾演的女主角梅根凱莉，現實中的確曾被特朗普指「胸大無腦」。（影片截圖）

凱莉得罪特朗普後，為她惹來極大滋擾。今次由查理絲花朗飾演主播一姐凱莉，可說是入型入格。電影根據真實故事改編而成，當中有三個主要角色更是直接套用真實事件裡的關鍵人物，包括兩名受害女主播梅根凱莉及桂琴卡爾森（Gretchen Carlson），和整宗性醜聞的始作俑者電視台總裁艾爾斯（Roger Ailes）。

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主播桂琴秘密記錄高層的罪狀

另一位女主角桂琴，現實中是新聞台資深女主播，她曾經是霍士皇牌節目Fox and Friends的主持，她的作風自由卻不受霍士高層及同事賞識，又覺得她是個麻煩人物。而桂琴拒絕新聞台總裁艾爾斯的性要求後，便開始在工作上被打壓及降職，加上在幕前長久受到言語侵犯，激發她向這些職場性騷擾作出強勢反撲。她收集大量證據，甚至用iPhone秘密記錄了她與艾爾斯的會晤，並在被辭退後向艾爾斯提控。

現實中，霍士電視台的性醜聞是由桂琴引爆，不過因為她當時被逼簽下保密條約，所以她不能參與這部電影的創作。但凱莉就不受限制，甚至出版自傳講自己在霍士新聞台的經歷，講述艾爾斯性騷擾她的過往。

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艾爾斯離職後成為特朗普競選團顧問

而現實中，艾爾斯是個名副其實的傳媒風雲人物，他由1961年起開始投身電視行業，起初從製作助理火速攀升至製作總監職位。1996年起出任霍士新聞台的行政總裁，2005年更兼任公司集團主席，集大權於一身。

其實早在2014年，有一名作家就出書踢爆過艾爾斯曾以升職作回報，誘使公司女監製與他上床，但遭電視台否認。直至2016年，桂琴及梅根凱莉分別提出起訴及推出自傳，指控艾爾斯的性騷擾的「往績」之後，他便成為眾矢之的，許多身受其害的女職員都出面指證，令他光輝的電視事業蒙上最黑暗的陰影。

隨後，他於同年7月請辭並獲得4千萬美元作離職賠償，離開電視台後的艾爾斯成為特朗普競選團顧問。2017年5月10日因在家中跌倒並撞傷頭部而入院，至同月18日終告不治。

特技化妝團隊還原真實

電影為了還原真實人物，今次特地請來奧斯卡得主、日本特技化妝師辻一弘（Kazuhiro Tsuji）及其化妝團隊，幫助查理絲花朗等一眾演員完美蛻變成戲裡角色。

辻一弘曾經憑2017年的《黑暗對峙》（Darkest Hour）勇奪當屆奧斯卡最佳髮型及化妝獎。在該片裡曾以神級技術將英國男星加利奧文（Gary Oldman）變妝成英國首相邱吉爾，今次再度挑戰多項高難度化妝任務，包括要把男星尊力高變身成份量十足的霍士新聞台總裁艾爾斯，神級化妝簡直讓整部戲加分不少。