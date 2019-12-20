【爆炸性醜聞】查理絲花朗憶述童年慘劇　目擊媽媽自衛殺父親過程

新戲《爆炸性醜聞》（Bombshell）由三大女神查理絲花朗（Charlize Theron）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）、瑪歌羅比（Margot Robbie）主演，查理絲花朗在戲中的飾演一個心直口快的一線女主播。 而現實中，查理絲花朗最近接受訪問時，同樣非常坦誠面對和分享自己童年時的家庭慘劇，更毫不介意提及她的母親自衛殺死其父親的經歷。

新戲《爆炸性醜聞》（Bombshell）由三大女神查理絲花朗、（Charlize Theron）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）、瑪歌羅比（Margot Robbie）主演。（《爆炸性醜聞》劇照）

《爆炸性醜聞》講述一單關於震驚世界的新聞台性醜聞，故事改編自真人真事，揭發傳媒王國黑暗內幕。美國霍士新聞台的女主播集體控告一個人稱「傳媒教父」的艾爾斯（Roger Ailes）曾多次性騷擾女同事，這位有份創辦霍士新聞台、並身兼24小時新聞頻道主席及行政總裁的Roger，一直死口唔認。但事件愈發愈大，就揭發更多高層威逼利誘下的「入室陪慾」，最終性侵事件的罪魁禍首，這位傳媒大亭倒台。

瑪歌羅比飾演一個剛入霍士新聞台三工作的新丁。（《爆炸性醜聞》劇照）

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

查理絲花朗分享曾被家暴的經歷

面對性騷擾，甚至性侵事件，有人選擇啞忍，有人願意作雞蛋撼高牆，控訴不公義。而最近女主角之一的查理絲花朗接受外媒訪問時，就不介意公開自己童年的家庭慘劇，更表示愈講得多，才可以讓家暴的受害人意識到自己並不孤單。

嚴重酗酒的父親攜槍回家

查理絲花朗接受外媒訪問時，憶述在1991年她的母親自衛殺害其父親的那個晚上，她表示自己對於要重提這件慘劇並不羞愧，當年她只有15歲。查理絲花朗透露父親Charles嚴重酗酒，是達到病態和成癮的狀態。「那天晚上父親飲到很醉，拿著槍回家，醉到已經不能走路，我和媽媽靠在臥室的門上，但爸爸試圖開門。」她們在房門內頂著門，希望保護自己，但爸爸退後一步向著房門開了三槍，「幸好一槍也沒有撃中我們，就似奇蹟一樣，但媽媽出於自衛，將父親殺死以結束威脅。」

查理絲花朗在戲中的飾演一個心直口快的一線女主播。（《爆炸性醜聞》劇照）

對於生於這個非常不健康的家庭，查理絲花朗表示她絲毫不感到羞恥，現年44歲的查理絲花朗從小與父母住在南非約翰內斯堡（Johannesburg）附近的一個農場。她表示與一個「酒鬼」父親一起生活，每日都會出現難以預料的事，這事深深烙印在一生中，這件事對她們帶來很大傷害，當然如果能夠選擇，她會希望那天的事情從來沒有發生。

+ 9 + 8 + 7

童年時雖慘劇 但她不感羞愧

這次不是查理絲花朗第一次公開訴說給大家知道，媽媽（Gerda Maritz）殺死她的酗酒父親。2017年，查理絲花朗接受《紐約時報》的專訪時，也曾談論過這件事。她曾表示，「自己倖免於難，我為此感到自豪。我也為此而努力，而且我對此並不感到害怕。我不懼怕黑暗。」

事件對她在演藝路上也有影響，這件慘劇以及她母親對暴力和被虐的反應，最後導致她在電影中，偏向希望尋找具有挑戰性的複雜角色，包括在2003年的電影《美麗女狼》中，飾演連環殺手Aileen Wuornos。