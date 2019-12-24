【爆炸性醜聞】查理絲花朗初出道時遭名導性騷擾　曾公開對方身份

新戲《爆炸性醜聞》（Bombshell）由查理絲花朗（Charlize Theron）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）、瑪歌羅比（Margot Robbie）主演，由真人真事改編，還原霍士新聞女主播決定揭發傳媒王國黑暗內幕的事件。 查理絲花朗早前接受外媒訪問時，就坦言剛出道的時候，曾被著名的導演性騷擾，對方更邀請查理絲花朗到他的家試鏡，做出越界的行為。

《爆炸性醜聞》（Bombshell）中，查理絲花朗飾演電視台主播一姐，性格心直口快。（《爆炸性醜聞》劇照）

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現實中的美國霍士新聞台（Fox News Channel）立場鮮明，這大台擁有不少人氣主播，很多打算從事傳媒工作的人都會考慮都希望在霍士大展拳腳。《爆炸性醜聞》講述霍士新聞台的女主播集體控告一個人稱「傳媒教父」的艾爾斯（Roger Ailes），他曾多次性騷擾女同事。但這位有份創辦霍士新聞台、並身兼24小時新聞頻道主席及行政總裁的Roger，就一直死口唔認。事件愈發愈大，揭發更多高層威逼利誘下的「入室陪慾」，最終性侵事件的罪魁禍首，這位傳媒大亭隨之倒台。

霍士新聞台的女主播集體控告一個人稱「傳媒教父」的艾爾斯（Roger Ailes），他曾多次性騷擾女同事。（《爆炸性醜聞》劇照）

初出道曾被一個知名導演性騷擾

現年44歲的查理絲花朗早前接受外媒專訪，就透露自己初出道時，曾被一個知名導演的性騷擾。查理絲花朗憶述當時的情況時，都話當年太年輕，嚇得不知所措，及後才驚覺那根本是性騷擾。

她指出1994年自己剛出道，那位著名的導演邀請她晚上到家裡試鏡，查理絲花朗還記得那天是一個星期六，大概晚上9時左右，她應約到達後，看到導演竟穿着絲質睡衣，似乎喝了幾杯，導演更邀請她喝一杯，更藉機磨蹭她的膝蓋。

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查理絲花朗當年不斷怪罪自己

查理絲花朗表示當時嚇得說了一句：「很抱歉，我要離開了」希望可以藉此逃離那個房間。她隨即駕車離開，開車期間她不斷怪罪自己，「我怪自己當時沒有勇氣說出正確的話，也沒有做出我們相信這些狀況應該會做的、正確的行為。」

瑪歌羅比在戲中飾演剛入這間電視台的新人，做事相當有熱情。（《爆炸性醜聞》劇照）

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曾與該導演對質

她坦言，如果過去沒有經歷過，當下真的會不知道如何反應。查理絲花朗多年後，才真正意識到那其實就是性騷擾。相隔8年後，那位導演主動給查理絲花朗一個角色，她同意再與那位導演見面，「因為我得以與他當面對質」不過，每當她提起這件事，那名導演總是逃避話題，最後查理絲花朗也就拒絕了這個演出的機會。

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記者選擇不報道該導演的姓名

查理絲花朗表示過去曾在訪問期間，多次公開過這個導演的名次，但記者總是選擇不在報道中披露他的身分，可見荷里活對這類事件是有一套貫有的處理方法。「我曾多次透露他的身分，這次我暫時不想再提出他的名字，因為我不想他蓋過《爆炸性醜聞》。」她覺得自己將來會在適當的場合和時機，再詳細地敘述這件事的始末。