【無聲絕境2】正式預告公開大量怪物畫面　網民錯重點只睇「佢」

2018年上映的《無聲絕境》（A Quiet Place）獲得絕佳口碑，帶動全球票房大收3.4億美元，成功刀仔鋸大樹。 相隔兩年，片商乘勝追擊推出續集《無聲絕境2》（A Quiet Place Part II），正式預告昨日（1日）曝光，今集似乎摒棄令人窒息的無聲緊張場面，出現不少外星怪物追殺人的鏡頭，不過觀眾更關心的卻是另有其人。

預告一開始回憶怪物初現的畫面，當時女主角Emily Blunt正駕車接送孩子。（影片截圖）

上集結尾講到，身兼導演的男主角John Krasinski為救家人而壯烈犧牲，只剩下太太Emily Blunt帶著兩名子女及剛誕下的BB繼續逃避怪物追殺。而今集預告一開始，是回憶怪物在地球開始獵殺的畫面，之後鏡頭一轉回到現實，Emily Blunt與子女在路上不慎引起聲響，一行人狂奔時被一名神秘男子捉住，他就是今集的重要人物Cillian Murphy。

預告精彩畫面逐格睇

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預告未有揭曉Cillian Murphy的身份，但能肯定他跟Emily Blunt是同一陣線。另一新角色為跟Cillian Murphy一起的《銀河守護隊》男星Djimon Hounsou，很多觀眾關心John Krasinski會否再次現身，預告中有幕影到一男子被遮掩半身，相信就是為了引起觀眾遐想，但John Krasinski說話續集更傾向是新故事，所以他翻生的可能性比較低。

Cillian Murphy呢個樣引起唔少女影迷注意。（影片截圖）

睇下班絲打點High法

預告推出後，對比劇情不少網民更關心Cillian Murphy的造理，一向走斯文靚仔路線的他，在《無聲絕境2》以紋身鬍鬚爛佬Look示人，驚艷了不少「絲打」，紛紛Cap圖在社交網站分享。