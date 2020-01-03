【白頭山火山浩劫】韓國聖山早獲康熙封為神　曾爆發威力波及日本

新戲《白頭山：火山浩劫》由河正宇、馬東石、李炳憲、裴秀智及田慧振主演，《與神同行》導演金容華監製再領軍，電影在香港一上映，首日已狂收超過160萬，話題性十足。 雖然香港人未必太熟悉，但其實戲中所指的白頭山是韓國人心中的神山，實際位置是位於中國和北韓邊境，自古以來有過不少神話和傳說，萬一爆發起來，摧毀性更極高。

新戲《白頭山：火山浩劫》由河正宇、馬東石、李炳憲、裴秀智及田慧振主演，《與神同行》導演金容華監製再領軍，重本大作再掀起熱潮。（《白頭山：火山浩劫》劇照）

《白頭山：火山浩劫》講述位於中朝邊境的白頭山無預警爆發，威力足以同時摧毁南北韓。南韓地質學家（馬東石 飾）提出阻止白頭山全面爆發的驚人理論，並由EOD爆破專家 （河正宇 飾）秘密執行，但必須得到掌握北韓核武情報的軍官（李炳憲 飾）協助才能成事。電影一段段磅礡驚人的災難場面，定會看到大家驚心動魄。

《白頭山：火山浩劫》講述位於中朝邊境的白頭山無預警爆發，威力足以同時摧毁南北韓，EOD爆破專家（河正宇 飾）為國家進行秘密任務。（《白頭山：火山浩劫》劇照）

韓國人的聖山 史上最危險的活火山之一​

而其實戲中所指的白頭山，是個活火山，每隔千年便出現一次大爆發，威力就如電影中所指可以摧毀大量土地，造成極大人命傷亡。白頭山其實又名長白山，對韓國人來說是神山和聖山，別具意義，而長白山實際的位置是在中國、北韓交界（緯/經：北41° 59' 21"/東 128° 4' 38"），也是朝鮮半島最高的山峰，同時是朝鮮半島中曾經發生過最大規模爆發的火山。

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連康熙都關事

長白山在歷史上有過很多神話傳說，在中國北方神話傳說中也被視為「神山」，以及是北韓族的發祥地。清朝統治者宣稱愛新覺羅氏的始祖，正正就是由長白山的仙女孕育的。1677年，康熙派遣大臣武默納、費耀色前往長白山拜謁，這次的拜謁活動歷時兩個月，回京復命後，康熙下了一道聖諭說：「長白山發祥重地，奇蹟甚多，山靈宜加封號，永著祀典。以昭國家茂膺神貺之意。著禮部合同內閣，詳議以聞。」康熙更冊封長白山為「長白山之神」，還在山上設帳立碑，每年春秋二祭，很有地位。

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爆發力勁過冰島火山1000倍

白頭山雖然已經進入休眠狀態差不多1000年，但每隔約一百年，便會出現小規模的爆發，而在約每千年左右，「白頭山」便會有可能發生一次摧毀性的爆發。其衝擊力將會比2010年癱瘓歐洲的冰島火山爆發強1000倍。最接近的東南亞地區將受火山灰影響，陽光被阻擋，溫度將會下降攝氏2度，而全世界也會受硫酸化學物影響，酸雨會波及全世界。

馬東石在戲中飾演南韓地質學家。（《白頭山：火山浩劫》劇照）

大爆發試過爆到去日本

長白山是歷史上火山活動較為激烈的區域，公元1199年至1200年，長白山大噴發就曾經發生大噴發，被認為是全球近2000年來最大的火山噴發事件之一，當時長白山所噴出的火山灰甚至降落遠至日本海及日本北部，衝擊力極大。