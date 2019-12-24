【白頭山火山浩劫】三大型男林秀怡從樣入手　「男友個樣就麻麻」

韓國電影《白頭山︰火山浩劫》昨晚（23日）舉行首映，林秀怡也有出席，面對電影中三大型男李炳憲、河正宇、馬東石，秀怡非常老實，坦言自己一定靚樣行先，結果李炳憲勝出。而最近被傳媒拍到跟男友行街，男友在外貌方面又是甚麼級數呢？

林秀怡今年未能跟男友一齊慶祝聖誕，大家各有各忙。（陳順禎 攝）

向來對韓國潮流文化有研究的秀怡，因為多看韓劇韓片，所以特別多韓仔鍾意，最迷的是車太鉉。至於《白頭山︰火山浩劫》的三位型男，她就鍾情李炳憲。「馬東石都型，但只係型，好Man那種。」同一尺度，又有冇放落揀男朋友上？「冇呀，揀男友反而冇睇樣，我比較注重兩人相處，好似現任男友，就是被他的工作態度吸引住，至於樣就麻麻，哈哈……」

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講到三大型男，秀怡首選李炳憲。（陳順禎 攝）

問到今年聖誕會點過？「各有各忙啊，聖誕節正日他要開劇，所以忙於睇景，到時都會日忙夜忙，我唯有返自己舖頭。」雖然正日未必見到，但兩位都有提早交換禮物。「好搞笑，我們是逛街時，見到件褸好靚，我話送給你做聖誕禮物。然後見到個袋靚，就叫他送給我交換禮物，完全沒有驚喜。雖然我都想有驚喜，希望他看到這個訪問。」