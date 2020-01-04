【葉問4】戲中神還原李小龍真實著作　手繪圖解真跡極珍貴

功夫電影《葉問》系列來到第4集，今次戲中對葉問和李小龍的感情著墨較多，也再引起大家關注現實中兩師徒的關係。 其實，戲中吳樾向甄子丹掉出來的那本《基本中國拳法》，所指的是李小龍在1963年出版的真實著作，封面像真度極高，而當年李小龍出書的其中一個原因還同日籍女友有關。

功夫電影《葉問》系列來到第4集，今次戲中對葉問和李小龍的感情著墨較多。（《葉問4》劇照）

《葉問4》在戲中有提及李小龍出書教外國人功夫，而因為中國功夫本來就較為封閉和內傳，引起唐人街師父非常不滿，更造成中華總會會長和葉問之間的矛盾。在片中吳樾向甄子丹掉出來的那本《基本中國拳法》，所指的正是李小龍1963年出版的真實著作，當時的李小龍只有23歲。

戲中吳樾向甄子丹掉出來的那本《基本中國拳法》，所指的是李小龍在1963年出版的真實著作。（《葉問4》劇照）

書中內容極珍貴 李小龍親自示範招式

片中的《基本中國拳法》可說是接近100%還原了真實著作的封面，而現實中這本武術專著，書中的圖片都是由李小龍親手繪製，動作照片就由李小龍本人及其徒弟木村武之、嚴鏡海等人示範。

《基本中國拳法》一共有97頁，李小龍用英語出版了這本拳術書籍，讓中國功夫面向世界。李小龍在書中親自示範了很多招式，一系列圖文並茂的教學，非常珍貴。當時，李小龍還沒創立截拳道。中國武術一向比較封閉，不容許對外教拳，所以當時李小龍出書，又開振藩國術館教功夫，學生來自不同階層，因而令美國的華人武師不滿。

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出書原來關日籍女友事？

在《基本中國拳法》書中，李小龍介紹了中國武術的各個流派，又親自演練基本的踢打摔拿等招式。書中內容珍貴，不過有指當時的李小龍為人比較急進，而且在寫作方面經驗不足，所以書中的內容較為零碎。

加上，有傳李小龍當年出書的其中一個原因，是忙於挽回跟日籍女友的戀情，所以出版比較倉卒，排版較凌亂，加上美國人對功夫完全沒有認識、沒有概念，所以當年書本出版後並沒有帶來很大迴響。

陳國坤多次在不同電影中扮演李小龍。（《葉問4》劇照）

有本「李小龍秘笈」以近63萬港元成交

其實，李小龍熱衷武術，亦寫過不少書稿，但很多都未能在生前出版。2015年曾有報道指，一本他生前寫下的功夫秘笈，在英國以超過60萬港元成交。那本「李小龍秘笈」，有大量他對武學上的想法以及哲學觀，最珍貴的一定是因為書中有不少李小龍的親筆留字，寫下的武術心得。

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而那本「李小龍秘笈」，其實是李小龍在一本以中文印刷，關於螳螂拳的小冊子中，以英文在不同的招式側邊，寫下他的武術筆記，加埋箭嘴及符號，非常詳盡。例如，他更寫道「當對方擋你的左直拳，便立即以勾拳擊他的太陽穴。」等，難怪拍賣行指這本秘笈極其罕有。

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今次《葉問4》也有還原李小龍（陳國坤飾演），在1967年於美國出席空手道大賽時，以寸拳打到那名外國人飛彈在椅子上，那段傳奇的片段讓很多人覺得不可思議。

點撃即睇李小龍點樣打到外國人飛彈？