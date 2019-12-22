【葉問4】李宛妲由細靚到大　15歲就被王家衛睇中讚有氣質

由葉偉信執導，甄子丹主演的《葉問4：完結篇》，今集有幾個新面孔加入，包括動作演員吳樾、曾參演過《奇異博士》的英國動作演員Scott Adkins、吳建豪，當中最讓矚目的一定是新晉靚女演員李宛妲（Vanda）。

李宛妲（Vanda）在《葉問4：完結篇》飾演萬宗華（吳樾飾演）的女兒。（《葉問4》劇照）

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現年只有16歲的李宛妲，今次在《葉問4：完結篇》首次銀幕演出，飾演萬宗華（吳樾飾演）的女兒。故事講述她在美國舊金山出生，是華人移民的第二代，但她不時在學校被白人同學欺凌、虐打、掌摑、甚至剪去長髮。碰巧葉問到美國為兒子尋找學校時，目擊以上情況，於是他就宗師上身，上前阻止相救。

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故事講述她在在美國舊金山出生，是華人移民的第二代，但她不時在學校被白人同學欺凌。（《葉問4》劇照）

李宛妲成為全戲焦點

《葉問4：完結篇》是李宛妲的處女作，她在戲中與甄子丹有不少對手戲，甄子丹咁打得，Vanda都不敢怠慢。為了這部戲，事前練習了太極一個月，從早到晚都在訓練。而Vanda的演出也讓很多觀眾都留下深刻印象，大家都紛紛關注這個青春的女演員是何方神聖？

李宛妲第一部戲就同甄子丹合作，她表示很高興能與前輩有這麼多的對手戲。（電影公司提供）

王家衛新寵

Vanda五官深邃，外型令人一見難忘，2003年出生的她，年紀輕輕就簽了澤東，成為了導演王家衛旗下藝人。據知，王家衛當時是看到一輯由著名攝影師肖全為李宛妲和姊姊操刀的照片，就決定簽下當時只有15歲的Vanda。

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Vanda天生麗質 自細就擁有美人胚子

睇返Vanda的家庭背景又真的很特別，她是中德混血兒，爸爸是德國生態學家，在雲南西雙版納買下橡膠林，從事熱帶雨林的修復與再造工程。

李宛妲自細就在大自然的環境下成長，可能因此令她特別有氣質和仙氣，與在城市長大的女生不一樣。Vanda的父親又覺得小朋友不一定要返學讀書，所以她在7歲前都是在家自學，直至她的父親因病逝世，母親才把女兒送進學校。而Vanda在網上都會不時貼出靚相，舉手投足都很有星味，難怪獲讚是影壇新貴。Vanda小時候的樣子跟現在也沒變過，認真是由細靚到大！

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獲封為「雨林精靈」

7年前Vanda和姊姊參加《中國達人秀》，在節目上演唱歌曲《花戀》，送給因心臟病逝世的爸爸，歌聲動人，兩姊妹獲封為「雨林精靈」。首次拍戲就與丹爺合作，不少觀眾都讚Vanda演得好，「若男這個角色又美又帥」、「若男被演的太有靈氣了」，導演葉偉信和演員吳樾也對她的表現讚口不絕。

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炙手可熱影壇新貴

Vanda今次在拍攝中都遇到很大挑戰，「拍動作戲很辛苦，每天都發現身上有不同的傷，拍這個巴掌的戲，沒想到出手那麼狠，一個大耳光，摑完後導演話好看！當刻我非常開心，但之後大家開始驚恐，因為我在流鼻血，這還是我第一次流鼻血！」Vanda更指八爺還要求加長她被虐打戲份，認真「好關照」。

據知，Vanda正在學習跳舞，公司同時也安排了語文課給她，包括學習法文、西班牙文等，明年已有多個工作的計劃，相信未來真的大有前途。