【金球獎2020】《Missing Link》力壓《反斗4》　爆冷奪最佳動畫

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第77屆金球獎在香港時間今早（1月6日）舉行，最佳動畫片最終由《Missing Link》力壓《魔雪奇緣2》（Frozen II）及《反斗奇兵4》（Toy Story 4）奪得。

Sir Lionel Frost（左）由曉治積曼配音，而Mr. Link（右）則由Zach Galifianakis負責配音。（《Missing Link》劇照）

《Missing Link》由《怪誕小學雞》（ParaNorman）導演Chris Butler執導，而《Missing Link》是他第二部執導的作品。他就成功憑《Missing Link》奪得最佳動畫片獎項。

《Missing Link》奪金球獎2020最佳動畫。（網上擷圖）

《Missing Link》講述世上最傑出的冒險家Sir Lionel Frost，當他發現了一隻奇怪的大腳怪型生物Mr. Link後，便開始踏上護送牠至喜馬拉雅山脈與牠的雪怪遠親相聚的冒險旅程。電影由Zach Galifianakis、曉治積曼（Hugh Jackman）及素兒蘇丹娜（Zoe Saldana）配音。這電影作品目前沒有安排在香港上映，未知電影獲獎後，會否有機會登陸香港呢？影迷拭目以待！

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