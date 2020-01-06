【金球獎‧完整名單】《1917》最佳劇情片　「小丑」華堅大熱封帝

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《第77屆金球獎頒獎禮》（77th Golden Globe Awards）剛圓滿結束，《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）囊括「最佳音樂劇／喜劇電影」、「最佳男配角」及「最佳劇本」成大贏家。另一焦點為Awkwafina憑《別告訴她》（The Farewell ）成為首位華裔金球影后，而賽前大熱《愛爾蘭人》（The Irishman）就捧蛋而回，令人大跌眼鏡。

想知完整得獎名單，立即點擊下圖啦！

影片來源：Getty Images、影片截圖

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12:08　《1917：逆戰救兵》（1917）封最佳劇情片

12:03　《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）雲妮絲惠嘉（Renée Zellweger）封最佳劇情片女主角

11:55　《JOKER小丑》華堅馮力士（Joaquin Phoenix）封最佳劇情片男主角

「小丑」華堅馮力士大熱封帝。（截圖）

11:48　《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）奪最佳音樂劇／喜劇電影

【金球獎2020】Awkwafina成首位華裔影后 《荷里活》封最佳電影

Awkwafina成首位亞裔影后。（截圖）

11:38　《別告訴她》（The Farewell）Awkwafina奪最佳音樂劇／喜劇電影女主角

11:34　《搖滾太空人》（Rocketman）泰隆艾格頓（Taron Egerton）奪最佳音樂劇／喜劇電影男主角

畢彼特相隔25年後再奪最佳男配角。（截圖）

11:26　《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）畢彼特（Brad Pitt）奪最佳男配角

11:24　《JOKER小丑》奪最佳配樂

11:15　《切爾諾貝爾 ─ 傷心的兒童》（Chernobyl）奪電視迷你劇組最佳劇集 

11:11　《Fosse/Verdon》米雪威廉絲（Michelle Williams）奪電視迷你劇組最佳女主角

森曼特斯致詞時向馬田史高西斯致敬。（截圖）

11:02　《1917：逆戰救兵》（1917）森曼特斯（Sam Mendes）奪最佳導演

10:51　湯漢斯（Tom Hanks）獲頒終身成就獎「Cecil B. DeMille Award」

【金球獎2020】湯漢斯奪終身成就獎 一度哽咽︰多謝家人支持

湯漢斯致詞時感觸落淚。（截圖）

奧莉花高雯憑《王冠》封視后。（劇照）

10:40　《王冠》（The Crown）奧莉花高雯（Olivia Colman）奪電視劇組最佳女主角

10:37　《The Act》柏翠茜亞雅奇（Patricia Arquette）奪電視劇組最佳女配角

10:28　《搖滾太空人》（Rocketman）歌曲《(I’m Gonna) Love Me Again》奪最佳原創電影歌曲

10:21　《Fleabag》封電視音樂及喜劇組最佳劇集

10:17　《婚姻故事》（Marriage Story）Laura Dern奪最佳女配角

《Missing Link》力挫《反斗奇兵4》及《魔雪奇緣2》兩大勁敵奪最佳動畫，香港未有上映。（電影劇照）

10:09　《Missing Link》奪最佳動畫

10:06　《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）奪最佳劇本

【金球獎2020】塔倫天奴憑《從前有個荷里活》第三度奪最佳劇本

10:02　《Succession》Brian Cox封電視劇組最佳男主角

【金球獎2020】《Succession》奪最佳劇集 羅素高爾贏迷你劇視帝

09:50　名嘴艾倫迪珍妮絲（Elle Degeneres）獲頒電視類終身成就獎「Carol Burnett Award」

《上流寄生族》大熱姿態奪最佳外語片，導演奉俊昊上台領獎。

09:37　《上流寄生族》封最佳外語片

09:34　《Fleabag》Phoebe Waller-Bridge奪電視音樂及喜劇組最佳女主角

09:23　《Succession》封最佳劇集

09:22　《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）Stellan Skarsgard封電視劇組最佳男配角

09:13　《The Loudest Voice》羅素高爾（Russell Crowe）封電視迷你劇組最佳男主角

《Succession》奪最佳劇集。

《Ramy》Ramy Youssef封電視音樂及喜劇組視帝。

09:10　《Ramy》Ramy Youssef封電視音樂及喜劇組最佳男主角

今屆主持為英國名嘴Ricky Gervais。

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