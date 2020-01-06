【金球獎‧完整名單】《1917》最佳劇情片　「小丑」華堅大熱封帝

《第77屆金球獎頒獎禮》（77th Golden Globe Awards）剛圓滿結束，《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）囊括「最佳音樂劇／喜劇電影」、「最佳男配角」及「最佳劇本」成大贏家。另一焦點為Awkwafina憑《別告訴她》（The Farewell ）成為首位華裔金球影后，而賽前大熱《愛爾蘭人》（The Irishman）就捧蛋而回，令人大跌眼鏡。
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影片來源：Getty Images、影片截圖
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12:08 《1917：逆戰救兵》（1917）封最佳劇情片
12:03 《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）雲妮絲惠嘉（Renée Zellweger）封最佳劇情片女主角
11:55 《JOKER小丑》華堅馮力士（Joaquin Phoenix）封最佳劇情片男主角
「小丑」華堅馮力士大熱封帝。（截圖）
11:48 《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）奪最佳音樂劇／喜劇電影
【金球獎2020】Awkwafina成首位華裔影后 《荷里活》封最佳電影
Awkwafina成首位亞裔影后。（截圖）
11:38 《別告訴她》（The Farewell）Awkwafina奪最佳音樂劇／喜劇電影女主角
11:34 《搖滾太空人》（Rocketman）泰隆艾格頓（Taron Egerton）奪最佳音樂劇／喜劇電影男主角
畢彼特相隔25年後再奪最佳男配角。（截圖）
11:26 《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）畢彼特（Brad Pitt）奪最佳男配角
11:24 《JOKER小丑》奪最佳配樂
11:15 《切爾諾貝爾 ─ 傷心的兒童》（Chernobyl）奪電視迷你劇組最佳劇集
11:11 《Fosse/Verdon》米雪威廉絲（Michelle Williams）奪電視迷你劇組最佳女主角
森曼特斯致詞時向馬田史高西斯致敬。（截圖）
11:02 《1917：逆戰救兵》（1917）森曼特斯（Sam Mendes）奪最佳導演
10:51 湯漢斯（Tom Hanks）獲頒終身成就獎「Cecil B. DeMille Award」
【金球獎2020】湯漢斯奪終身成就獎 一度哽咽︰多謝家人支持
湯漢斯致詞時感觸落淚。（截圖）
奧莉花高雯憑《王冠》封視后。（劇照）
10:40 《王冠》（The Crown）奧莉花高雯（Olivia Colman）奪電視劇組最佳女主角
10:37 《The Act》柏翠茜亞雅奇（Patricia Arquette）奪電視劇組最佳女配角
10:28 《搖滾太空人》（Rocketman）歌曲《(I’m Gonna) Love Me Again》奪最佳原創電影歌曲
10:21 《Fleabag》封電視音樂及喜劇組最佳劇集
10:17 《婚姻故事》（Marriage Story）Laura Dern奪最佳女配角
《Missing Link》力挫《反斗奇兵4》及《魔雪奇緣2》兩大勁敵奪最佳動畫，香港未有上映。（電影劇照）
10:09 《Missing Link》奪最佳動畫
10:06 《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）奪最佳劇本
【金球獎2020】塔倫天奴憑《從前有個荷里活》第三度奪最佳劇本
10:02 《Succession》Brian Cox封電視劇組最佳男主角
【金球獎2020】《Succession》奪最佳劇集 羅素高爾贏迷你劇視帝
09:50 名嘴艾倫迪珍妮絲（Elle Degeneres）獲頒電視類終身成就獎「Carol Burnett Award」
《上流寄生族》大熱姿態奪最佳外語片，導演奉俊昊上台領獎。
09:37 《上流寄生族》封最佳外語片
09:34 《Fleabag》Phoebe Waller-Bridge奪電視音樂及喜劇組最佳女主角
09:23 《Succession》封最佳劇集
09:22 《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）Stellan Skarsgard封電視劇組最佳男配角
09:13 《The Loudest Voice》羅素高爾（Russell Crowe）封電視迷你劇組最佳男主角
《Succession》奪最佳劇集。
《Ramy》Ramy Youssef封電視音樂及喜劇組視帝。
09:10 《Ramy》Ramy Youssef封電視音樂及喜劇組最佳男主角
今屆主持為英國名嘴Ricky Gervais。