【金像獎2020】馬浚偉王祖藍爭奪新晉導演提名　邊個入圍機會大？

第三十九屆香港電影金像獎將於今年四月舉行，首輪投票表格已陸續郵寄到各金像獎選民與第一輪專業評審手中。今年兩位TVB前藝人馬浚偉與王祖藍分別憑藉電影《生前約死後》及《你咪理，我愛你！》，爭奪新晉導演提名，由演員轉型導演，誰入圍的呼聲更高？

兩位前TVB藝人，馬浚偉和王祖藍今年都首次執起導筒，雙雙爭奪今年金像獎提名。

馬浚偉與王祖藍的名字出現在今年的金像獎首輪投票表格上，與其餘14位新晉導演爭奪5個提名名額。曾經成功入圍角逐新晉導演的前TVB藝人，要數2018年憑《空手道》入圍的杜汶澤（曾短期效力無綫），而再對上一次，已是周星馳於2002年憑《少林足球》，入圍角逐並奪得「傑出青年導演獎」，新晉導演獎前身，亦是金像獎首年設立該獎項。

二人首次執起導筒，都同樣向高難度挑戰。《你咪理，我愛你！》屬於賀歲歌舞片，改編自百老匯（Off-Broadway）著名音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change!》，88分鐘的電影包含12段故事，大堆頭卡士再加上連場歌舞，畫面精彩豐富。

王祖藍執導2019年新春賀歲片《你咪理，我愛你》，連場歌舞，充滿歡樂氣氛。（電影劇照）

齊向高難度挑戰

相反，馬浚偉執導的《生前約死後》，探討抑鬱症、親情以及生離死別的課題，電影色調灰暗。首次執導筒，馬浚偉沒有太大包袱，用了一些電影不常見的手法，去表達抑鬱症病人病發時的無助感受，非常震撼。雖然未必個個啱口味，卻令無數曾經在低谷徘徊的觀眾產生共鳴。

馬浚偉與王祖藍執導的電影風格迥異，雖然各有捧場客，但前者似乎更合乎金像獎評審的口味，亦有圈中前輩點名加持，入圍機會似乎較大。當然馬仔和祖藍還要與另外14位新晉導演爭奪入圍名額，當中《麥路人》導演黃慶勳可說是穩拿入場券，部份導演亦相當有機，但近年的確非常少轉型導演的演員問鼎導演獎項，如果順利入圍的話，會為不少有意執導筒的演員帶來信心。

馬浚偉首次執導，沒有太多包袱，運用了一些比較破格的手法將情緒病人的感受呈現出來。（Facebook／馬浚偉Steven Ma）