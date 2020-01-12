【Morbius】蜘蛛俠死敵恐佈造型曝光　網民激讚神還原漫畫

金像男星謝拉力圖（Jared Leto）4年前在《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）中飾演「小丑」（Joker）遭劣評，連帶其版本的小丑能否再出現，也是未知之數。 雖然在DC漫畫電影的發展不如意，但Marvel電影卻向他招手，讓他獨挑大樑主演反英雄角色獨立電影《Morbius》，昨日（10日）其造型首度曝光，恐怖賣相嚇親唔少網民。

《自殺特攻：超能暴隊》的小丑，可謂謝拉力圖電影事業上的一個污點。（電影劇照）

《Morbius》於去年2月開拍、6月殺青，但等到今時今日都仲未有預告睇，相當神秘。不過，有網民昨日於社交網站上載謝拉力圖的造型照，雖然未幾便刪Post，但相片已迅速在網上瘋傳。謝拉力圖幾乎100%還原Morbius的漫畫造型，外貌相當恐怖，不少網民表示十分期待。

點擊下圖睇謝拉力圖的Morbius造型

監製Avi Arad日前受訪透露，《Morbius》的首回預告快將面世，仲話影迷一定會滿意成品，「直至你看到他的模樣，我們對這個角色的安排將會令你愛上他。仲有好多角色陸續有來，期待一下，現在只是開始。」

Avi Arad亦提到不論謝拉力圖，還是飾演「毒魔」（Venom）湯哈迪（Tom Hardy），都是「請都未必郁」的好演員，能夠招攬到他們，就是信心保證。

去年《Morbius》開拍時，謝拉力圖曾於社交網站分享片場照，但完全冇睇頭。（Instagram圖片）

《Morbius》講述主角Michael Morbius出生於希臘，是個外貌醜陋但擁有天才級智商的人物，長大後更成為諾貝爾獎得主。他試圖將吸血蝙蝠的DNA及電撃療法，來治療從小便患上的罕見血液疾病，可是實驗失敗反令他變成一隻吸血鬼，不斷吸血來維持生命。除了擁有獠牙、扁鼻及蒼白皮膚等外貌特徵外，Morbius亦獲得飛行、夜視及自行療癒等超能力。