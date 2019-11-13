【Morbius】外媒暗示電影將連結兩大宇宙　蜘蛛俠或有望登場？

由謝拉力圖（Jared Leto）主演的《Morbius》將在美國時間明年7月底上映，然而關於這部Sony的Marvel宇宙（SUMC）的第二部作品的消息卻甚少流出，實在非常神秘。早前有外國傳媒突然爆料，指《Morbius》將會是Marvel電影宇宙（MCU）及SUMC的橋樑。

由謝拉力圖主演的《Morbius》將在明年上映，但關於電影的消息卻少之又少。（《Morbius》劇照）

《號角日報》主播現身《Morbius》？

外國傳媒《Quirky Byte》引述知情人士指出，在《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）片尾片段中客串登場的J. K. Simmons將在《Morbius》中再次飾演《號角日報》（Daily Bugle）主播J. Jonah Jameson。他的出現，或將MCU及SUMC兩大宇宙聯接上。

有外媒指湯賀蘭都會出現，但只會以Peter Parker角色亮相。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

湯賀蘭客串《Morbius》？

除此之外，當然是粉絲最期待的蜘蛛俠又會否出現呢？據該報道續指出，湯賀蘭（Tom Holland）都會在《Morbius》亮相，然而他只會飾演Peter Parker，不會以蜘蛛俠角色登場。有其他外國傳媒甚至還指出，《Morbius》有一幕會講述J. Jonah Jameson訪問Michael Morbius，而Peter Parker都會同場出現。

有指J. K. Simmons將會在《Morbius》中再次飾演《號角日報》主播J. Jonah Jameson。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

《Morbius》男星「意外」確認《Morbius》與MCU關係

最後，《狂野時速》（Fast & Furious）及《變形金剛》（Transformers）系列男星Tyrese Gibson將在《Morbius》中飾演FBI特工Simon Stroud，並負責追捕Morbius。據Tyrese Gibson在上月接受外國網媒《The Cosmic Wonder》訪問時，未知是否「口快快」，說了《Morbius》將與「Marvel電影宇宙」連接上，還表示他已經簽了三部電影的合約，故有理由相信，《Morbius》將是MCU及SUMC的首個連接點。