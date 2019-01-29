繼《毒魔》後再出蜘蛛俠反派電影　「Morbius」竟然由佢扮演！

《王冠》（The Crown）、《異世奇人》（Doctor Who）英國男星Matt Smith洽談演出蜘蛛俠反派獨立電影《Morbius》，目前已進入合約最終階段，飾演角色尚未公佈。

Matt Smith（《異世奇人》劇照）

《Morbius》由《外星生命》（Life）導演Daniel Espinosa執導、《太空迷航》（Lost in Space）、《巫間獵人》（The Last Witch Hunter）編劇拍檔Matt Sazama和Burk Sharpless撰寫劇本，《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）謝拉力圖（Jared Leto）飾演「Morbius」。

「Morbius」由謝拉力圖扮演，點圖重溫「小丑」精彩演出▼

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現世血族「Morbius」首次登場於1971年《The Amazing Spider-Man》漫畫101期，1992年發展自己的獨立漫畫作品《Morbius, the Living Vampire》至1995年間共發行32期。原本是一名獲得諾貝爾獎的生物學家，為了治療罕見的血液疾病，自己當白老鼠接受實驗，失敗後變成具吸血鬼特徵與能力的嗜血怪物，是蜘蛛俠的經典宿敵之一。

美國漫畫《Morbius, the Living Vampire》（Marvel）

據悉Matt Smith將飾演另一名蜘蛛俠反派，Deadline推測他很有可能演繹的是「Morbius」的好友Loxias。Loxias與「Morbius」患有相同疾病，當他服用了可能是解藥的藥物，轉變成一個殺人機器。

除了本片，Matt Smith未來其他作品有真實事件改編間諜驚悚片《Official Secrets》、J.J.艾布斯（J.J. Abrams）編導《Star Wars: Episode IX》、《美色殺人狂》（American Psycho）導演Mary Harron新作《Charlie Says》，以及驚悚片《His House》。

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