繼《毒魔》後再出蜘蛛俠反派電影　「Morbius」竟然由佢扮演！

電影
撰文：
最後更新日期：

《王冠》（The Crown）、《異世奇人》（Doctor Who）英國男星Matt Smith洽談演出蜘蛛俠反派獨立電影《Morbius》，目前已進入合約最終階段，飾演角色尚未公佈。

Matt Smith（《異世奇人》劇照）

《Morbius》由《外星生命》（Life）導演Daniel Espinosa執導、《太空迷航》（Lost in Space）、《巫間獵人》（The Last Witch Hunter）編劇拍檔Matt Sazama和Burk Sharpless撰寫劇本，《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）謝拉力圖（Jared Leto）飾演「Morbius」。

「Morbius」由謝拉力圖扮演，點圖重溫「小丑」精彩演出▼

+5
+4
+3

現世血族「Morbius」首次登場於1971年《The Amazing Spider-Man》漫畫101期，1992年發展自己的獨立漫畫作品《Morbius, the Living Vampire》至1995年間共發行32期。原本是一名獲得諾貝爾獎的生物學家，為了治療罕見的血液疾病，自己當白老鼠接受實驗，失敗後變成具吸血鬼特徵與能力的嗜血怪物，是蜘蛛俠的經典宿敵之一。

美國漫畫《Morbius, the Living Vampire》（Marvel）

據悉Matt Smith將飾演另一名蜘蛛俠反派，Deadline推測他很有可能演繹的是「Morbius」的好友Loxias。Loxias與「Morbius」患有相同疾病，當他服用了可能是解藥的藥物，轉變成一個殺人機器。

除了本片，Matt Smith未來其他作品有真實事件改編間諜驚悚片《Official Secrets》、J.J.艾布斯（J.J. Abrams）編導《Star Wars: Episode IX》、《美色殺人狂》（American Psycho）導演Mary Harron新作《Charlie Says》，以及驚悚片《His House》。

【2018中伏選】《毒魔》《格雷3》這8套電影為何讓人後悔入場？
【毒魔2】5招撇甩首集負評　「血蜘蛛」續集造型180度大變身
【復仇者聯盟4】Marvel隊長非救主　雷神老友粉筆字劇透好幾部戲
【復仇者聯盟4】「鷹眼」補拍忙到一頭煙　網民憂上映能否如期
盤點2019年必睇西片（上）：DC靠《沙贊！》硬撼《Marvel隊長》
盤點2019年必睇西片（下）：《復仇者聯盟4》以外仲有呢啲好戲！

延伸閱讀：

2020才看的到！索尼影業定檔兩部漫威蜘蛛人宇宙電影

華納兄弟電影開發傑瑞德雷托主演「小丑」獨立電影

【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。