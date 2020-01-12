【乜代宗師】黃子華自爆賣樓拍戲　拒絕合拍片：想拍畀香港人睇

由黃子華自編自導自演的賀歲電影《乜代宗師》即將上映，有傳言指他收取幾百萬片酬而剝削了其他工作人員，今日他在Facebook親自拍片否認，還大吐苦水，指身兼導演、編劇及演員三職的他從沒收過片酬，更要賣樓籌募拍攝資金，真是有苦自己知。

有網民發起罷看「紅色」賀歲電影，連黃子華的《乜代宗師》都成為目標。（《乜代宗師》劇照）

近日有網民發起罷看「紅色」賀歲電影，其中由黃子華及劉心悠主演的《乜代宗師》就被評為「有討論空間的製作 」，原因是有網民認為電影曾在深圳取景，故不是香港人的電影。今日黃子華在Facebook回應相關指控。黃子華先指出拍戲好困難，但如今有比拍戲更大的困難。他稱：「有朋友覺得黃子華收了幾百萬片酬，從而了剝削其他員工。」然而他解釋指他並沒有為電影收取任何片酬，身兼導演、編劇及演員三職的他還要賣樓換取資金。他表示：「我一毫子都沒有收過，實情是，我是賣樓拍這部電影。」

黃子華今日在Facebook開live。（網上擷圖）

黃子華自爆要賣樓才拍得成《乜代宗師》。（電影海報）

之後他續回應相關指控，並稱《乜代宗師》並非合拍片，完全是拍給香港人看的作品：「大家都知甚麼叫合拍片，這套並不是，我從第一日開始已經想拍給香港人看。」他之後解釋不用合拍片的原因，是因為自由自在：「我想好自由自在去拍這部電影，無論是題材或表達手法，都不想有人去控制我如何拍及不能拍甚麼。」他又謂這部作品是：「拍一套剩係畀香港人睇嘅戲。」

賣樓都要拍成這部電影，黃子華續表示，從沒考慮過要回本。他稱：「我冇信心，輸少當贏，冇諗過翻到本再買樓。我只係諗間房，或者淨係個水龍頭。我想要自由自地拍，最起碼是忠於自己。」

+ 4 + 3 + 2

有人質疑《乜代宗師》在深圳取景，黃子華解釋賣樓是可以在香港拍15日，但電影的製作卻需要50日。所以他迫於無耐在深圳取景：「如果要在香港拍，可能要賣更多東西。」

黃子華最後還形容他是一名「儍佬」：「呢一部戲是一個傻佬賣咗層樓，全行都認為我係傻佬，賣樓拍戲。百分之90幾冇得返本。」他還表示：「真實情況是，大家睇唔睇唔係好緊要。」