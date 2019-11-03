黃子華《乜代宗師》落實2020賀歲片檔期上映　5套新片大曬冷

最近的社會運動讓全城愁眉不展，而不知不覺2019年又來到年尾，還有兩個月就到農曆新年，賀歲檔的電影好多時都想觀眾開開心心笑住離場，或者今年都可以給大家一口喘息的空間。據知，由黃子華自導自演的電影《乜代宗師》落實在今年賀歲檔上映，鬥《緊急救援》同《中國女排》，「港隊」代表還有《家有囍事2020》以及《大盜演》，原定有份上映的《龍咁威3》就觸礁，即刻睇睇邊套電影最得你鍾意？

上年子華的賀歲片《棟篤特工》，票房收超過4,400萬，今次由子華做埋導演，贏面睇來更高。（劇照）

《乜代宗師》落實於賀歲檔上映

子華神自編自導的新作《乜代宗師》已經完成，據Golden Scene發行公司表示，電影將在賀歲檔上映。新作主打香港市場，故事講述乜代宗師子華與飾演拳手的劉心悠，因為打拳而認識之後發展出感情。這部勵志的動作喜劇是子華全數投資拍攝的作品。

雖然社會氣氛凝重，同時賀歲檔也有不少強勁對手，但有指《乜代宗師》的發行公司都對子華很有信心，睇返上年子華的賀歲片《棟篤特工》，票房收超過4,400萬，今次由子華做埋導演，贏面睇來更高。

+ 8 + 7 + 6

「港隊」仲有《家有囍事2020》、《大盜演》

《家有囍事》方面就會拍到2020年，新作《家有囍事2020》由黃百鳴做導演，但戲中的演員班底除了黃百鳴之外，已經人面全非，故事由張智霖、張繼聰、周秀娜和陳靜主演。故事講述張智霖飾演一名老千與周秀娜做一對。

另外，由李燦森監製兼主演的《大盜演》，卡士仲有父子檔秦沛、姜文杰、詹瑞文、影后曾美惠孜等等，電影現正在泰國趕拍中。

如果《龍咁威3》找來鄭中基和「田雞」田啟文，淨係諗已經覺得好想笑。（影片截圖）

《龍咁威3》因題材問題觸礁

原本受不少影迷期待的《龍咁威3》都會加入戰線，鄭中基將會做導演，更找來「田雞」田啟文一齊合作。可惜有指最後因為電影題材未能在內地上映，加上成本太高等問題，投資方最後縮沙，拍攝計劃暫遭擱置，未能如預期製作。

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除了《乜代宗師》、《大盜演》、《家有囍事2020》，題材似乎主打內地市場的由林超賢執導的《緊急救援》以及陳可辛執導的《中國女排》，也會加入新年賀歲檔檔期。《緊急救援》改編自內地真實海上救援事件，由彭于晏、陳家樂、王彥霖《如懿傳》「嘉妃」辛芷蕾主演。

而陳可辛的《中國女排》就由鞏俐主演，故事以中國女排總教練郎平的真實故事為主線，講述幾代中國女排奮鬥故事。