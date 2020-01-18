《花木蘭》補拍完成　導演堅拒木須龍登場　激嬲動畫版Fans罷睇？

迪士尼動畫電影《花木蘭》（Mulan）重拍真人版，是不少歐美觀眾今年最期待的大片之一，但導演妮基卡蘿（Niki Caro）早就透露真人版不會重覆動畫版的音樂劇的舊路，所有角色不會動不動就唱起歌來，讓很多想在片中看到演員高歌的粉絲大為不滿。而在動畫版超搶鏡的木須龍，也在真人版消失。電影預告片甫推出，已經引發兩極化的觀感。

《花木蘭》曾被傳試映後反應不理想，妮基卡蘿召回主要演員重拍部分場面，所幸3月分的上映檔期並沒有改變。最近妮基開始跑宣傳做訪問，透露電影重拍後「仍然沒有任何歌舞片段」。

導演妮基卡蘿指《花木蘭》真人版電影強調寫實風格：

+ 4 + 3 + 2

《花木蘭》導演妮基卡蘿（GettyImages／視覺中國）

我們比較寫實，因此你不會看到大家一面要打仗，還有時間唱歌。不是我故意要和動畫版唱反調，裡面那些歌曲都很好聽，要是我有辦法把歌塞進我們的版本裡，我一定會這麼做，我們有很明顯致敬動畫版中的名曲。我想對我來說，重拍「木蘭」最重要的一件事，是可以拍得更接近現實，這是一個女孩上戰場的真實故事。 《花木蘭》導演妮基卡蘿

除了摒棄音樂劇的形式，同樣沒辦法在真人版「木蘭」出現的還有木須龍。即使妮基卡蘿重拍了一定比例的劇情，她仍無意把木須龍「請回來」，所以真人版電影還是不會有木須龍：「你知道，那部經典動畫有自己的特色，我們這部片中有別的動物守護者代表，象徵祖先們的庇佑，以及最重要的，代表木蘭與父親之間的特殊情感，稱它是木須龍2.0？不！絕不是這樣。」

木須龍在1998年《花木蘭》動畫版專門負責搞笑部份，為女扮男裝的木蘭解決不少難題，為電影的靈魂人物：

歐美網友對妮基卡蘿這兩點解釋還是支持與反感的都有。有趣的是，《花木蘭》女主角劉亦菲因為發表支持香港警察的言論引發台港網友揚言抵制，歐美觀眾反而對電影本身的藝術風格更在意。有人表明即使不打算捧場，也跟劉亦菲無關，而是對於妮基卡蘿改變動畫原版風貌有意見。

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