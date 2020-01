盤點N位荷李活亞裔男女演員生力軍　劉亦菲劉思慕觀眾緣唔及佢…

在剛剛落下帷幕的第77屆金球獎上,亞裔演員Awkwafina憑藉電影《別告訴她》(The Farewell)中的精彩表現,榮獲了電影類獎項中的音樂/喜劇最佳女主角,成為金球影后,也是史上首位獲此獎項的亞裔女演員。

+ 6 + 5 + 4

不過對比亞裔導演,亞裔演員想出頭要難得多。演員作為憑藉以外貌和演技為第一生產力的職業,直接會面臨觀眾審美和接受度的壓力。畢竟想憑一張東方面孔在歐美市場殺出重圍,是個不小的挑戰。在這個意義上來說,Awkwafina的成績值得大書特書,因為這意味着越來越多的亞裔演員開始在荷李活「攻城掠地」,獲得主流認可。

近年來亞裔群體在荷李活的發展勢頭迅猛,溫子仁、林詣彬、朱浩偉等華裔男導演先後掌舵主流商業大片,表現出色;而拍攝獨立電影出身的華裔女導演趙婷和閻羽茜,分別被Marvel和DC相中,執導《永恆族》(The Eternals)和《猛禽暴隊:解瘋小丑女》(Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn),成為漫改電影領域新一代的生力軍。

+ 5 + 4 + 3

華裔女演員:從視后、影后到迪士尼公主

中韓混血的Awkwafina,其演藝之路是從《賤鄰2》(Neighbors 2: Sorority Rising)開始的,不過真正讓她嶄露頭角的電影,還是2018年的《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)。作為荷李活自《喜福會》(The Joy Luck Club)後25年來首部全亞裔陣容電影,《我的超豪男友》在市場上大獲成功,其成本不足3000萬美元,卻在全球範圍內收穫了超過2億美元的票房。在《我的超豪男友》裡,Awkwafina飾演了女主的閨蜜,是全片最為搶眼的配角。

Awkwafina在《我的超豪男友》是全片最為搶眼的配角:

+ 4 + 3 + 2

Awkwafina的演技顯然可以讓她駕馭多種類型的電影。在《別告訴她》裡,她是一名在美國長大回國探親的「尋根青年」;在《盜海豪情:8美千嬌》(Ocean's 8)中,她則和安妮夏菲維(Anne Hathaway)、珊迪娜布洛(Sandra Bullock)等明星共同組成了俠盜組合。

雖然Awkwafina並不以美貌見長,但是上佳的演技,還是讓她獲得了各種演出邀約,在未來Awkwafina還將會參演Marvel新片《尚氣》(Shang-Chi)。無論主流商業、小成本獨立電影還是漫改影片,如此一致地青睞Awkwafina,更充分證明了影后的實力。

在《盜海豪情:8美千嬌》中,Awkwafina是俠盜組合成員之一(《盜海豪情:8美千嬌》劇照)

更多荷李活電影專題:

2019電影總評︳復聯、星戰等N個系列的終結 情懷定甩碌一線之差

未來戰士:黑暗命運影評|荷李活女權 註定35年T-800終英雄遲暮

韋史密夫變爛片王?黑超特警組3成最後口碑作 要靠阿拉丁挽人氣

李安《雙子任務》口碑票房雙輸 只因近年揀劇本衰一種心態?

大衛連治拍出21世紀最偉大電影 遺憾未摘最佳導演卻得終身成就獎

和Awkwafina有過合作的亞裔演員吳恬敏,此前憑藉《我的超豪男友》拿到過金球獎的提名,不過她的運氣比Awkwafina來說就要稍差一些,提名不斷,卻顆粒無收。在其主演的美劇《初來報到》(Fresh Off the Boat)裡,吳恬敏獲得了更廣泛的認可,在其主演的新片《豔舞大盜》(Hustlers)裡,更是和珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)搭檔,話題度滿滿。

吳恬敏獲得了更廣泛的認可,在其主演的新片《豔舞大盜》裡,更是和珍妮花洛庇絲拍檔,一度掀起話題度(《豔舞大盜》劇照)

金球獎近些年是亞裔演員實現突破的重鎮。在上一屆金球獎上,亞裔演員吳珊卓拿下了劇情類劇集的最佳女主角,成為了金球獎首位亞裔視后,同時還擔任了當年的金球獎主持人。吳珊卓的獲獎同樣在中國的互聯網上引發熱議,不過關注點更多落在了她和春晚常客林永健在長相上的相似度。

拋開那些跑偏的關注點不談,吳珊卓作為演員表演極具張力,不僅在獲獎作品《嗜血嬌娃》(Killing Eve)裡十分搶眼,在《醫人當自強》(Grey's Anatomy)中同樣大出風頭。

吳珊卓憑《嗜血嬌娃》成為了金球獎首位亞裔視后。(《嗜血嬌娃》劇照)

提及荷李活的亞裔女演員,劉玉玲更是一個繞不過去的傳奇。在上個世紀末,靠流暢的身手和靈活的反應,劉玉玲以《神探俏嬌娃》(Charlie's Angels)系列而聲名鵲起,其打女形象深入人心,以至於昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)在拍攝《標殺令》(Kill Bill)的時候,專門邀請她飾演了一名殺手。

在2019年,劉玉玲又憑HBO劇《致命女人》(Why Women Kill)中的表演再度登場,其拜金毒舌又雷厲風行的表演,又一次征服了觀眾。同年,劉玉玲在荷李活星光大道舉行留星儀式,成為了黃柳霜之後的第二位在此留星的華裔女演員。

在上個世紀末,劉玉玲以《神探俏嬌娃》系列而聲名鵲起,其“打女”形象深入人心。(《神探俏嬌娃》劇照)

當然了,倍受期待的迪士尼真人版動畫《花木蘭》,才是承載了荷李活亞裔女演員的新希望。由一名亞裔女演員在迪士尼電影裡擔綱女一號,這樣的機會在荷李活十分寶貴。可以想像,劉亦菲將激勵更多的亞裔女演員去創造屬於自己的演藝空間。

亞裔男演員:從功夫小子到Marvel英雄片男主角

能打還會功夫,這一度是荷李活對於亞裔特別是華裔男演員的刻板印象。自從李小龍用他的拳腳震撼了荷李活之後,就有源源不斷的後來者重複這一路徑。雖然成功者稀少,但是在荷李活的版圖當中,他們的存在已經是不可或缺的一部分了。

在2019年的動作大片《職業特工隊:叛逆之謎》(Mission: Impossible – Fallout)裡,有一段在洗手間裡的格鬥戲份十分精彩,拳拳到肉的感覺讓觀眾大呼過癮,那位在片中和亨利卡維爾(Henry Cavill)、湯告魯斯(Tom Cruise)對打的演員,就是華裔演員楊亮。身為武術指導和替身的楊亮,先後參與過《新鐵金剛:智破天凶城》(Skyfall)、《星球大戰:原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens)等多部影片的動作戲,在台前與幕後的切換中,他正試圖用功夫打出了一片天地。

楊亮在《職業特工隊:叛逆之謎》裡和亨利卡維爾、湯告魯斯對打。(《職業特工隊:叛逆之謎》劇照)

和楊亮類似,試圖在動作戲方面有所成就的荷李活亞裔演員,還有華裔演員林路迪。在《黑鏡》(Black Mirror)第五季裡,林路迪在其中一集出場,負責其中的打鬥戲份。此外,他還參演了由溫子仁監製的電影《真人快打》(Mortal Kombat),林路迪在片中將會以少林武僧的形象示人。

林路迪在《黑鏡》第五季中負責其中的打鬥戲份。(《黑鏡》劇照)

之前曾在表現形式上有所創新的電影《人肉搜尋》(Searching),其主演趙約翰同樣為亞裔,由於外形酷似周杰倫,讓他在華語世界有着不小的關注度。他在電影領域最經典的一個角色,當屬新版《星空奇遇記》(Star Trek Beyond)裡的蘇奴少校。

相比在電影領域的成績,在電視劇方面趙約翰顯然參與得更為廣泛,從《沉睡谷》(Sleepy Hollow)到《新迷離境界》(The Twilight Zone),從《自拍女王》(Selfie)到《生活向前衝》(Go On),都有他的身影。

在2019年,李安的新作《雙子任務:疊影危機》(Gemini Man)在技術上的革新引發熱議,而片中飾演大亨的黃凱旋(Benedict Wong),則同樣引發了不小的關注。作為在荷李活打拼的亞裔演員,黃凱旋知名度的提升則來源於Netflix劇集《馬可勃羅》 (Marco Polo),他在片中出演霸氣側漏的大汗忽必烈。

在電影《火星任務》(The Martian)裡,黃凱旋飾演了一名作用關鍵的技術人員。至於他被觀眾廣泛熟知的,則是因為參與Marvel系列電影《奇異博士》(Doctor Strange),在Marvel宇宙中,黃凱旋飾演了一名魔法師,成為了奇異博士的助手,作用獨特且存在感不低,觀眾緣強勁。

如果說黃凱旋身為華裔演員的形象還只是擔任配角的話,那麼到了《上氣》這部電影,終於輪到華裔演員挑大樑了。

「上氣」這一形象,明顯受李小龍的影響頗深,所以由亞裔出演也在情理之中。尚氣一角最終由加拿大華裔男星劉思慕來扮演,不過在角色人選公佈之後,劉思慕因為外形原因受到一些網友的抨擊。巧合的是,同樣因為顏值爭議的Awkwafina也將出演《尚氣》。看來這部電影不僅要背負Marvel宇宙新佈局的重任,還將面臨用演技為主演顏值正名的壓力。

+ 3 + 2

縱觀荷李活亞裔演員的發展,他們從無到有,從提名困難到連獲大獎。在可以預見的未來,伴隨着文化多元的潮流,他們將會大有作為。

劉玉玲曾在一次演講中表示:「我的幸運要歸功於李小龍和黃柳霜等先驅者。如果大眾對亞裔演員的認知,能從黃柳霜的刻板印象角色轉變為亞裔演員如今在主流影壇的成就,我會很榮幸,我是這場變革中的一員。」荷李活的亞裔演員變革,正恰逢其時。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載,微信公眾號:dusheme】