【花木蘭】網民力推影后Awkwafina做女主角　神撞樣贏晒劉亦菲

迪士尼（Disney）真人版電影《花木蘭》（Mulan）由劉亦菲主演，自她轉發撐警文後，引起不少港人不滿，曾希望迪士尼會換角，不過當然沒有如期發生，又揚言必定會罷睇，徹底實行杯葛花木蘭。昨日（6日）金球獎完美落幕，想不到賽果竟刺激網民重提易角一事，發現中韓裔影后Awkwafina，其實先係最合適擔任花木蘭人選！

31歲的中韓裔女星Awkwafina憑電影憑催淚片《別告訴她》，封首位亞洲金球影后(goldenglobes.com)

早已準備加盟Marvel

31歲的中韓裔女星奧卡菲娜（Awkwafina，林家珍）憑電影《別告訴她》（Farewell）奪得今屆金球獎最佳音樂劇／喜劇電影最佳女主角，首次提名即成為金球獎史上首位華裔影后，演出備受肯定！

在《盜海豪情：8美千嬌》、《我的超豪男友》甚至乎在《逃出魔幻紀：霸氣升呢》中，她形象百變又搞笑，塑造性非常高，接下來更有Marvel Studios的電影《上氣》，以及迪士尼真人版電影《尋龍奇緣》（Raya and the Last Dragon），不過網民力推她如果演出《花木蘭》，會比劉亦菲更合適。

一張對比圖話你知奧卡菲娜同花木蘭其實好似！（網上圖片）

血統都似？

在奧卡菲娜拍攝《別告訴她》後，曾受到網友批評「長得醜」、「高顴骨、大餅臉、小眼睛」以及諷刺她比村口大媽還要醜，但今時今日的她大翻身，以演技力證自己的實力，更有指其實她的外貌跟「花木蘭」更相似，有齊丹鳳眼、小圓面、紅唇甚至乎連條眉都一樣彎。

加上奧卡菲娜其實是位美籍中韓混血兒，父親Wally是華裔美國人，曾祖父早在1940年由中國移至美國，母親是韓國移民，她更在06至08年遠赴北京語言文化大學讀書，講得一口流利的華語，在外貌、血統和語言上都非常貼近「花木蘭」的人物。

奧卡菲娜，原名林家珍，父親是華裔，母親是南韓裔的畫家。（GettyImages）

在奧卡菲娜最新的電影作品《逃出魔幻紀：霸氣升呢》中，擔任Spencer和Spencer的爺爺，同時要演繹年輕人和老年人的分別，作為盜賊的她跑得快更具備開鎖和偷竊的技能，相信即使要她拍攝動作戲難度都不會太大。