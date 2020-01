【花木蘭】網民力推影后Awkwafina做女主角　神撞樣贏晒劉亦菲

迪士尼(Disney)真人版電影《花木蘭》(Mulan)由劉亦菲主演,自她轉發撐警文後,引起不少港人不滿,曾希望迪士尼會換角,不過當然沒有如期發生,又揚言必定會罷睇,徹底實行杯葛花木蘭。昨日(6日)金球獎完美落幕,想不到賽果竟刺激網民重提易角一事,發現中韓裔影后Awkwafina,其實先係最合適擔任花木蘭人選!

31歲的中韓裔女星Awkwafina憑電影憑催淚片《別告訴她》,封首位亞洲金球影后(goldenglobes.com)

早已準備加盟Marvel

31歲的中韓裔女星奧卡菲娜(Awkwafina,林家珍)憑電影《別告訴她》(Farewell)奪得今屆金球獎最佳音樂劇/喜劇電影最佳女主角,首次提名即成為金球獎史上首位華裔影后,演出備受肯定!

在《盜海豪情:8美千嬌》、《我的超豪男友》甚至乎在《逃出魔幻紀:霸氣升呢》中,她形象百變又搞笑,塑造性非常高,接下來更有Marvel Studios的電影《上氣》,以及迪士尼真人版電影《尋龍奇緣》(Raya and the Last Dragon),不過網民力推她如果演出《花木蘭》,會比劉亦菲更合適。

一張對比圖話你知奧卡菲娜同花木蘭其實好似!(網上圖片)

血統都似?

在奧卡菲娜拍攝《別告訴她》後,曾受到網友批評「長得醜」、「高顴骨、大餅臉、小眼睛」以及諷刺她比村口大媽還要醜,但今時今日的她大翻身,以演技力證自己的實力,更有指其實她的外貌跟「花木蘭」更相似,有齊丹鳳眼、小圓面、紅唇甚至乎連條眉都一樣彎。

加上奧卡菲娜其實是位美籍中韓混血兒,父親Wally是華裔美國人,曾祖父早在1940年由中國移至美國,母親是韓國移民,她更在06至08年遠赴北京語言文化大學讀書,講得一口流利的華語,在外貌、血統和語言上都非常貼近「花木蘭」的人物。

奧卡菲娜,原名林家珍,父親是華裔,母親是南韓裔的畫家。(GettyImages)

在奧卡菲娜最新的電影作品《逃出魔幻紀:霸氣升呢》中,擔任Spencer和Spencer的爺爺,同時要演繹年輕人和老年人的分別,作為盜賊的她跑得快更具備開鎖和偷竊的技能,相信即使要她拍攝動作戲難度都不會太大。