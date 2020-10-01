奪冠｜獨家專訪前國手孫玥　恩師郎平視大家如親女︰會準備團年飯

由陳可辛執導的《奪冠》（前名：《中國女排》）改編自中國國家女子排球隊的真實事件，原定於今年大年初一上映，但受疫情影響，跟隨多部賀歲片齊齊延期。最終定檔在10月1日國慶日上映。 電影請來鞏俐飾演郎平，黃渤飾演以陳忠和為原型的教練角色，戲中更有前國家隊以及現役國家隊球員加盟，加強電影的真實感，聚焦幾代中國女排的熱血故事。為更了解女排的辛酸史，《香港01》請來現居香港的前國手孫玥接受訪問，分享她當年打國家隊的艱辛、開心又難忘的生涯。

鞏俐的郎平教練造型入型入格。（《奪冠》劇照）

孫玥是一個極全面的主攻手。（網上圖片）

戲中重現漳州集訓基地 憶當年國家隊生涯

前國家隊成員孫玥，現居於香港，早前除了有跟本地球隊打聯賽外，更有在《愛回家之開心速遞》客串過，受不少球迷歡迎。較早前孫玥接受《香港01》訪問時表示看過電影預告，已令她非常心動想去看看電影，更不期然令自己想起昔日青蔥歲月。其中以電影呈現的漳州基地最為她有感覺。「因為每年冬天都會去那裡訓練，而當中印象最深刻是第一次離家，沒有跟爸媽一起過新年，年三十都要訓練，更甚的是當日練習表現不佳，從早上八點半一直練到下午兩點，幸好飯堂有給我們留飯。」

電影美指方面相當仔細，完美呈現那份年代感。（《奪冠》劇照）

郎平重新組隊 尋回中國女排頑強拼搏精神​

在戲中鞏俐飾演郎平一角，郎平在中國女排中的地位舉足輕重，不論是她當打的年代，還是作為主教練帶領球隊的時候，同樣強大到能夠穩定軍心，兼帶領中國女排走出底谷。由於孫玥是在1992年進入國家隊的，1994年時國家隊暫時解散，直到1995年郎平回歸，孫玥再次入選國家隊。

對於郎平的印象，孫玥表示作為一名女性教練，她對隊員投入了很多感情，她就像眾人的媽媽一樣。「在北京過年的時候大家都回不了老家，但她會為大家準備團年飯，更會派利是！」而在朗平剛組隊時，孫玥好記得當日教練跟大家定下的目標。「我們要找回中國女排頑強拼搏的精神，技術容易練，但團結協作的那種團隊精神是很難練的，所以要在此後的每一堂訓練做起。」

郎平是孫玥的恩師，孫玥更是郎平的愛徒。（網上圖片）

郎平重組國家隊 印象最深大派驚喜慶生

要孫玥分享一個跟郎平教練印象最深的經歷，有趣是並非並肩一起出戰甚麼賽事，打過哪一場比賽，而是郎平為她做過的一件窩心事情。孫玥笑著說︰「自己最記得1995年3月31日，朗導為她準備的一個大驚喜，當年是她22歲生日，更是第一個在國家隊過的生日，原本打算自己買蛋糕跟隊員一齊食，到週末才外出食飯一起慶祝。豈料當日結束練習後，被告知突然要開會，根本趕不及外出買蛋糕，當時的確有少少不開心，不過都知無辦法。」

平日球隊開會，通常要到晚上9點便完結，但當日去到8點45分竟宣布中場休息，所以大家都返回房間小休，而孫玥亦跟平常一樣回房再等隊長叫集合。只是遲遲都未見有人叫開會，到過了指定時間仍沒動靜，探頭去看其他房間同樣無人，於是孫玥急忙地衝回會議室。「結果我一推開門，就發現全黑的會議室突然亮燈，而全部隊友都在場，還有點上蠟燭的蛋糕，大家原來一早安排好為我慶祝生日，非常感動。」

槌手是靠一份霸氣，或者是孫玥的霸氣。（黃寶瑩 攝）

國家隊「小老虎」都被郎平大罵過

孫玥就算有「小老虎」之稱，但都避不過被郎平教練狠狠地罵，她憶述1997年亞洲錦標賽，中國對日本賽事中，朗導曾大罵孫玥跟吳詠梅，因為第一局表現得特別差，先失第一局。於是在交換場地時，朗導點名指罵：「孫玥！你在幹甚麼！是在做夢嗎？你知道嗎？你的人根本不在球場上！你照這樣打下去，你是要教練把你換下來？你是不是不想打這場比賽？你如果再在計較每一球的得失，你會愈打愈差！」

這句責罵，孫玥歷歷在目，她解釋作為主攻手，將進攻看得非常重，比如有幾分波沒有直接扣死對方，接連令其他部分都做得不好，傳接做得很差，該防守的球也沒防好，連接出現了很多其他無謂的失誤。不過經過朗導一罵，她整個人恍如都被罵醒。「對啊！我作為一名主攻手，除了扣球以外，還有防守、接一傳、攔網和發球等等，我扣球不好也可以做好其他部分，第二局在郎導罵完之後就清醒起來，愈打愈好，到最後連進攻潛能都發揮出來了。」