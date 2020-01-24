【乜代宗師】兩日票房衝破300萬　網民勢要幫黃子華贖返層樓

黃子華第二部自編自導自演電影《乜代宗師》現已上映，票房報捷。兩日總票房已超300萬，顯現受到不少影迷支持，非常落力幫子華贖返層樓！有影迷表示電影夠貼地又有共嗚，但最令人落力讚的都是今次做打女的劉心悠！

黃子華為了拍攝《乜代宗師》不惜賣樓。（《乜代宗師》劇照）

主題曲找來農夫創作及合唱，近年有子華的作品，都會見到農夫的蹤影。（影片截圖）

除了票房報捷外，由黃子華、農夫合唱、C君作曲，農夫作詞的電影主題曲《上善若水》點擊率迫近60萬，一度登上YouTube香港「熱爆影片」第一位，加上《上善若水》歌詞高質精警，被一眾網民盛讚。

陸永跟王菀之在戲內飾演子華的同門師弟妹。（《乜代宗師》劇照）

電影由黃子華與劉心悠領銜主演，許紹雄、「蝦頭」楊詩敏、「專家Dickson」阮文泰、周家怡、「細細粒」陳嘉佳、羅天池、 C君、鄧智堅聯合演出，王菀之、陸永、泰臣特別演出，故事講述馬飛龍（黃子華 飾）是馬家雷拳第十九代傳人，以一代宗師自居。豈料一次於街頭眾目睽睽下被一名女途人擊倒。片段在網絡上瘋傳，並淪為全球笑柄，一夜之間代宗師淪為「乜代宗師」。後來飛龍從記者口中知道女途人大有來頭，原來她是香港西洋拳壇傳奇人物，曾經擁有40場不敗紀錄的奇女子 — 陳真 （劉心悠 飾）！飛龍為了挽回聲譽，向陳真下戰書，要在擂台上與她一決高下。與此同時，飛龍的前妻阿媚（周家怡 飾）多次將他玩弄於股掌之中，令他深受打擊，無法集中精神應戰。最後他的結果會是如何呢？

劉心悠飾演的陳真，是香港西洋拳壇傳奇人物，曾經擁有四十場不敗紀錄的奇女子 。（《乜代宗師》劇照）

黃子華在戲中是功夫世家後代，不過明顯學藝未精。（《乜代宗師》劇照）