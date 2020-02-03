【BAFTA】黑寡婦性感現身大殺三方　《1917》成大贏家劍指奧斯卡

有「英國奧斯卡」之稱的《英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（British Academy Film Awards，下稱BAFTA），於香港時間今日（3日）凌晨舉行，一眾女星悉心打扮現身，其中獲提名影后的「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）性感現身成為全場焦點，但都及不上呢位大美人，究竟係邊個更勝女神一籌？

施嘉莉祖安遜最近又Fit咗，狀態大勇！（路透社）

睇睇施嘉莉有幾索

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《第73屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》於倫敦Royal Albert Hall舉行，紅地氈環節永遠最受矚目，施嘉莉祖安遜以以一襲粉紅色高衩性感晚裝示人，大騷Fit爆身材，輕易成為全場焦點。但講到最吸睛要數威廉王子夫婦，凱特王妃（Kate Middleton）以身穿Alexander McQueen白色配金色花紋晚裝，其實她於2012年在馬來西亞出席活動時已穿過同一件禮服，今次為了切合BAFTA大會的「dress sustainably」（可持續穿著）的Dress Code而穿舊衫，但風采依然。

想睇紅地氈女星的穿著，立即點擊下圖：

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左邊係2020年，右邊係2012年，王妃都係咁靚咁高雅。（Getty Images）

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獎項方面，幾乎沒有爆冷賽果，《1917：逆戰救兵》（1917）拿下最佳電影、最佳英國電影、最佳導演及最佳攝影等7個獎項成為大贏家，有望於下星期一舉行的奧斯卡頒獎禮再下一城。華堅馮力士（Joaquin Phoenix）憑《JOKER小丑》大熱封肯，奧斯卡影帝相信亦是其囊中物；《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）的雲妮絲惠嘉（Renée Zellweger）亦繼金球獎後再度封后。其餘賽果請看下表：

第73屆英國影藝學院電影獎部份得獎名單

最佳電影

《1917：逆戰救兵》

最佳女主角

雲妮絲惠嘉《星夢女神：茱地嘉蘭》

最佳男主角

華堅馮力士《JOKER小丑》

最佳女配角

Laura Dern《婚姻故事》

最佳男配角

畢彼特《從前，有個荷里活》

傑出英國電影

《1917：逆戰救兵》

最佳非英語電影

《上流寄生族》

最佳動畫

《克勞斯：聖誕節的秘密》

最佳導演

森曼特斯《1917：逆戰救兵》

最佳原創劇本

《上流寄生族》

最佳改編劇本

《陽光兔仔兵》

最佳配樂

《JOKER小丑》

最佳攝影

《1917：逆戰救兵》

最佳剪接

《極速傳奇：福特決戰法拉利》

最佳美術設計

《1917：逆戰救兵》

最佳服裝設計

《小婦人》

最佳化妝及髮型

《爆炸性醜聞》

最佳音效

《1917：逆戰救兵》

最佳視覺效果

《1917：逆戰救兵》

新人獎

Micheal Ward