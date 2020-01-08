【BAFTA】《小丑》獲11提名項領先　有色人種演員零入圍惹爭議

《第73屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（73rd British Academy Film Awards，下稱BAFTA）將於香港時間2月3日凌晨時分舉行，大會昨日（7日）公佈入圍名單，《JOKER小丑》獲最佳電影、最佳男主角、最佳導演及最佳改編劇本等11項提名暫時領先，華堅馮力士（Joaquin Phoenix）有望繼金球獎後再下一城封帝。

華堅馮力士有望封帝。（電影劇照）

緊隨其後的是獲得10項提名的Netflix電影《愛爾蘭人》（The Irishman），日前這部大熱作品在金球獎全軍覆沒，未知能否在BAFTA攞返幾個獎，而勇奪金球獎最佳劇情片及最佳導演的《1917：逆戰救兵》（1917）亦獲得9項名。

施嘉莉同時獲提名最佳女主角及女配角。（電影劇照）

今屆入圍BAFTA四大演員獎項的18位影星全屬白人，當中瑪歌羅比（Margot Robbie）憑《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）及《爆炸性醜聞》（Bombshell）在最佳女配角「叫雙飛」；而施嘉莉祖安遜（Scarlett Johnasson）就分別憑《婚姻故事》（Marriage Story）及《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）入圍最佳女主角及女配角。

華裔演員Awkwafina勇奪金球獎影后，但在BAFTA只獲提名新人獎。（影片截圖）

眼見有色人種演員又再全軍覆沒，即時引起外界批評，連BAFTA主席Amanda Berry都對此表示失望，但不會受批評聲音影響而「奪走入圍人士的任何東西」，又指出有13位女導演的作品獲得不同獎項的提名。

第73屆英國影藝學院電影獎部份入圍名單

最佳電影

《1917：逆戰救兵》

《愛爾蘭人》

《JOKER小丑》

《從前，有個荷里活》

《上流寄生族》

最佳女主角

Jessie Buckley《Wild Rose》

施嘉莉祖安遜《婚姻故事》

茜爾莎羅倫《小婦人》

查理絲花朗《爆炸性醜聞》

雲妮絲惠嘉《星夢女神：茱地嘉蘭》

最佳男主角

里安納度狄卡比奧《從前，有個荷里活》

Adam Driver《婚姻故事》

泰隆艾格頓《搖滾太空人》

華堅馮力士《JOKER小丑》

Jonathan Pryce《教廷白煙》

最佳女配角

Laura Dern《婚姻故事》

施嘉莉祖安遜《陽光兔仔兵》

Florence Pugh《小婦人》

瑪歌羅比《爆炸性醜聞》

瑪歌羅比《從前，有個荷里活》

最佳男配角

湯漢斯《在晴朗的一天出發》

安東尼鶴健士《教廷白煙》

阿爾柏仙奴《愛爾蘭人》

Joe Pesci《愛爾蘭人》

畢彼特《從前，有個荷里活》

傑出英國電影

《1917：逆戰救兵》

《Bait》

《For Sama》

《搖滾太空人》

《對不起，錯過你》

《教廷白煙》

最佳非英語電影

《別告訴她》

《For Sama》

《萬千痛愛在一生》

《上流寄生族》

《浴火的少女畫像》

最佳動畫

《魔雪奇緣2》

《克勞斯：聖誕節的秘密》

《超級無敵羊咩咩大電影之天外飛咩》

《反斗奇兵4》

最佳導演

森曼特斯《1917：逆戰救兵》

馬田史高西斯《愛爾蘭人》

Todd Phillips《JOKER小丑》

昆頓塔倫天奴《從前，有個荷里活》

奉俊昊《上流寄生族》

最佳原創劇本

《Booksmart》

《神探白朗：福比利大宅謀殺案》

《婚姻故事》

《從前，有個荷里活》

《上流寄生族》

最佳改編劇本

《愛爾蘭人》

《陽光兔仔兵》

《JOKER小丑》

《小婦人》

《教廷白煙》

最佳配樂

《1917：逆戰救兵》

《陽光兔仔兵》

《JOKER小丑》

《小婦人》

《星球大戰: 天行者崛起》

最佳攝影

《1917：逆戰救兵》

《愛爾蘭人》

《JOKER小丑》

《極速傳奇：福特決戰法拉利》

《The Lighthouse》

最佳剪接

《愛爾蘭人》

《陽光兔仔兵》

《JOKER小丑》

《極速傳奇：福特決戰法拉利》

《從前，有個荷里活》

最佳美術設計

《1917：逆戰救兵》

《愛爾蘭人》

《陽光兔仔兵》

《JOKER小丑》

《從前，有個荷里活》

最佳服裝設計

《愛爾蘭人》

《陽光兔仔兵》

《星夢女神：茱地嘉蘭》

《小婦人》

《從前，有個荷里活》

最佳化妝及髮型

《1917：逆戰救兵》

《爆炸性醜聞》

《JOKER小丑》

《星夢女神：茱地嘉蘭》

《搖滾太空人》

最佳音效

《1917：逆戰救兵》

《JOKER小丑》

《極速傳奇：福特決戰法拉利》

《搖滾太空人》

《星球大戰: 天行者崛起》

最佳視覺效果

《1917：逆戰救兵》

《復仇者聯盟4：終局之戰》

《愛爾蘭人》

《獅子王》

《星球大戰: 天行者崛起》

新人獎

Awkwafina

Jack Lowden

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr.

Micheal Ward