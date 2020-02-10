【奧斯卡2020】華堅馮力士終奪影帝　站台自認難相處冀為環保出力

第92屆奧斯卡頒獎典禮，剛於香港時間中午12時半結束。一直是奧斯卡影帝大熱人選的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）最終不負眾望，力壓里安納度狄卡比奧及尊尼芬派斯等，首奪最佳男主角寶座。

華堅馮力士（Joaquin Phoenix）眾望所歸，首奪最佳男主角寶座。（AP圖片）

華堅馮力士在《JOKER小丑》（Joker）中飾演患有精神病的Arthur Fleck。他最終憑此角色，成為奧斯卡影帝。今次是華堅馮力士第三次提名奧斯卡最佳影帝，前兩次分別是《弦途有你》（Walk the Line，2005）及《大師》（The Master，2012），來到2020年，他首嘗影帝滋味。

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站台為弱勢發聲 承認自己難相處

華堅馮力士領獎時一臉嚴肅，並示意叫台下觀眾及演員停止拍手，及後在台上指自己未夠資格奪獎，並表示：「我們（其他入圍男演員）對電影都有同樣的愛。」更坦言知道自己是一個很難相處的人，而大家都用愛去包容他，所以希望大家都用愛去為環保出一分力。另外，他提到現時很多人正努力爭取平等權益，作為有能力者就應該為弱勢發聲，無論是男女平等或是LGBTQ的權利都要全力爭取。