【奧斯卡2020】獻唱《Lose Yourself》　Eminem親解當年缺席原因

第92屆奧斯卡金像獎現正舉行，除了留意各個大獎花落誰家，整個頒獎典禮最觸目的一定是「饒舌之神」Eminem驚喜現身，獻唱2003年奪得奧斯卡最佳原創歌曲的《Lose Yourself》，連畢彼特（Brad Pitt）及里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及全場觀眾企晒起身兼興奮歡呼！

雖然Eminem身形暴漲不少，但沒有影響其精彩的演出。其實當年Eminem憑電影《8 Mile》原創大碟的主打歌《Lose Yourself》奪得第75屆奧斯卡的最佳原創歌曲，是史上首位奪得該獎項的饒舌歌曲及Rapper，不過當時Eminem缺席了頒獎典禮，獎項由共同創作人Luis Resto代領。

有不少網民看到Eminem的驚喜演出，都紛紛留言表示相隔18年終於能看到「Rap神」登上奧斯卡舞台。據知《Lose Yourself》是當時Eminem在拍攝電影期間所創作的，更在拍攝的休息時間錄音，而錄音室工程師Steven King就向傳媒透露Eminem一Take過就錄好。

親解18年前為何缺席：我以為是演員獎項

Eminem多年後在某次訪問中，被問到為何當年缺席奧斯卡頒獎典禮時，他表示自己在頒獎典禮舉行中自己正在照顧女兒及睡覺，更認為自己根本沒有機會奪得獎項：「當我聽到自己被提名時，我以為是演員獎項，當時我並不知道奧斯卡或格林美代表什麼，我完全不知道獎項的含意，尤其是這個獎項。我想當他們在談及奧斯卡的時候，我確實是有點困惑。」他更認為饒舌歌曲一直都未能獲得公平的對待，這亦是他沒有出席格林美的原因：「這是我一直抗議的原因，為何要特別開設饒舌歌曲類別的獎項，為何饒舌專輯不能列入最佳專輯的類別當中？」

另外，《Lose Yourself》這首原創歌曲亦連續12星期登上Billboard流行榜冠軍，除了為Eminem奪下首個奧斯卡獎項外，同年更勇奪格林美（GRAMMY Awards）最佳饒舌歌曲。