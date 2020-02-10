【奧斯卡2020】松隆子成首位日籍藝人表演嘉賓　企中間有6秒單頭

影壇盛事《第92屆奧斯卡頒獎禮》現正舉行，除了睇頒獎，表演環節都是焦點之一。曾為賣座動畫系列《魔雪奇緣》（Frozen）唱日版主題曲的日本女星松隆子，跟原裝Elsa配音女星Idina Menzel及其他8地歌手，以不同語言來演唱《魔雪奇緣2》（Frozen II）主題曲《Into the Unknown》，成為首位登上奧斯卡舞台表演的日本藝人！

今次松隆子代表日本連同來自西班牙、德國、丹麥、拉丁美洲、挪威、波蘭、俄羅斯及泰國合共九地的「Elsa」一同獻唱，松隆子以一襲裸色閃閃長袖晚裝亮相，各人輪流以各自的語言演唱一句歌詞，她完美展現穩定實力。今次松隆子在表演期間站在Idina Menzel旁邊，企正中間，仲有近6秒的大頭片段！

另外，松隆子跟其他歌手一起行紅地氈的時候，亦特別穿上端莊的和服。其後接受日本傳媒訪問時表示心情非常興奮，更為看到其他「Elsa」見面而感到不可思議：「在後台跟其他『Elsa』聊天很開心。」而對於今次因聲演「Elsa」以來首次登台獻唱，松隆子直言：「很高興有這個答謝大家的機會，想好好享受這次的演出！」