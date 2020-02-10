《上流寄生族》翻譯員靚樣成熱搜　南加大學電影系畢業生活低調

韓國電影《上流寄生族》在香港時間今日（10日）早上舉行《第92屆奧斯卡頒獎禮》連奪「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳原創劇本」及「最佳國際電影」四項大獎，成為頒獎禮大贏家，除了是首部韓國電影獲得「最佳國際電影」（前稱：最佳外語片），更是首部非英語電影獲得「最佳電影」殊榮，成功創造歷史。導演奉俊昊和《上流寄生族》演員固然成為全球焦點，而奉俊昊身邊的翻譯亦隨即被「起底」。

《上流寄生族》勇奪奧斯卡四項大獎，更成為首部奪得「最佳電影」的非英語電影。（Getty Images）

奉俊昊的翻譯叫為崔成材（音譯），洋名Sharon Choi，去年《上流寄生族》參加康城影展時，崔成材已開始擔任奉俊昊翻譯；過往韓國另一著名導演李滄東在海外宣傳《燒失樂園》，崔成材亦有為他翻譯。能說一口流利英語的崔成材不是美籍韓裔，而是在韓國土生土長，從外國語高中畢業後，遠赴美國南加州大學修讀電影課程。雖然崔成材不是翻譯系出身，卻能精準和生動翻譯《上流寄生族》團隊的說話，亦能向觀眾傳達奉俊昊的電影概念，獲國際媒體媒體一致讚賞，奉俊昊更讚揚她「像語言Alpha Go一樣，所有翻譯工作都完美」。

崔成材Sharon Choi（右）為奉俊昊擔任多場頒獎禮和訪問翻譯，奧斯卡頒獎禮上隨導演四度上台，因而成為焦點。（Getty Images）

2018年，李滄東在海外宣傳《燒失樂園》，崔成材亦有為他翻譯，當時她戴着眼鏡的打扮較普通。（YouTube/@TheMovieReport.com）

崔成材自美國大學畢業後，在當地有份參與電影製作，奉俊昊上月《金球獎頒獎禮》後，接受當地傳媒訪問時，稱呼崔成材為「優秀的電影製作人（a great filmmaker）」，當時主持人更表示：「希望明年你會以電影人身份來這裡和我們見面！」未知崔成材的電影作品會否如翻譯表現一樣優秀？

除此之外，網上一度流傳崔成材已婚，但消息未被證實，其家庭背景亦成謎，加上未有人查到崔成材的Instagram，可見崔成材私生活非常低調。

2020年1月《上流寄生族》劇組出席金球獎後接受訪問，當時主持人特意訪問崔成材感受，而奉俊昊亦大讚她是「優秀的電影製作人」。（YouTube/@ The Hollywood Reporter）

崔成材以地道用語翻譯奉俊昊的說話，獲國際傳媒大讚表現出眾，即時成為焦點。（Getty Images）

回顧崔成材與奉俊昊同場畫面