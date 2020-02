【奧斯卡‧完整賽果】《上流寄生族》封最佳電影　奪四獎成大贏家

《第92屆奧斯卡頒獎禮》剛圓滿結束,南韓電影《上流寄生族》威到盡,拿下最佳電影、最佳導演、最佳國際影片及最佳原創劇本,成全晚大贏家,寫下影史新一頁。完整賽果及頒獎禮精彩紀錄如下: 圖片來源:Getty Images、路透社

《上流寄生族》勇奪最佳電影,導演奉俊昊與男主角宋康昊喜極擁抱。

12:25 《上流寄生族》拿下最佳電影,平李安2001年《臥虎藏龍》的紀錄,亦成為首部非英語電影拿下奧斯卡大獎,寫下影史新一頁

入行近30年的雲妮終於奪得奧斯卡影后。

12:14 雲妮絲惠嘉以《星夢女神:茱地嘉蘭》大熱首度奪得最佳女主角

【奧斯卡2020】影后雲妮絲惠嘉克服整容醜聞 以演技重新證明自己

華堅馮力士上台致詞時十分感觸。

12:05 《JOKER小丑》華堅馮力士無懸念地奪得最佳男主角,三度提名終於獲獎,亦為超級英雄電影寫下紀錄

【奧斯卡2020】華堅馮力士影帝大滿貫 半生經歷令小丑更具破壞力

奧斯卡致敬環節包括高以翔。

11:57 本屆格林美四獎得主、美國流行歌手Billie Eilish以披頭四名曲《Yesterday》向一眾離世電影人致敬,當中包括日前逝世的NBA球星高比拜仁及台灣男星高以翔

11:53 《上流寄生族》奉俊昊奪最佳導演,再創南韓影史紀錄,今屆奧斯卡第3個獎

【奧斯卡2020】奉俊昊《上流寄生族》贏最佳導演︰未想過自己會贏

奉俊昊拿下最佳導演。

Elton John奪得最佳原創歌曲。

11:46 最佳原創歌曲由《搖滾太空人》的“(I’m Gonna) Love Me Again”奪得

11:43 《JOKER小丑》奪最佳配樂

11:28 Elton John現身獻唱《搖滾太空人》歌曲 “(I’m Gonna) Love Me Again”

11:25 南韓電影《上流寄生族》大熱奪最佳國際影片

James Corden與Rebel Wilson以《CATS》造型現身。

11:18 《爆炸性醜聞》奪最佳化妝及髮型設計

11:14 《1917:逆戰救兵》奪最佳視覺效果,第三個獎項

11:13 James Corden與Rebel Wilson應該是全晚最突出頒獎嘉賓

11:05 Cynthia Erivo獻唱《HARRIET》歌曲《Stand Up》

《1917:逆戰救兵》奪得最佳攝影。

10:57 《極速傳奇:福特決戰法拉利》奪最佳剪接

10:51 《1917:逆戰救兵》奪最佳攝影,電影中長達9分鐘的一鏡到底盡顯功架

【1917逆戰救兵】挑戰全片一鏡到底 為觀眾營造親歷其境震撼視覺

10:43 Randy Newman獻唱《反斗奇兵4》歌曲“I Can’t Let You Throw Yourself Away”

10:41 《1917:逆戰救兵》奪最佳混音

10:39 《極速傳奇:福特決戰法拉利》奪最佳音效剪輯

Eminem出席奧斯卡,小編表示圓夢。

10:30 發福不少的Eminem驚喜現身獻唱2003年奪得最佳原創歌曲的《Lose Yourself》,全場起立鼓掌,當年他寧願留在家中陪伴女兒,沒有出席頒獎禮領獎

【奧斯卡2020】獻唱《8 Mile》主題曲 Eminem親解18年前缺席原因

10:16 Laura Dern憑《婚姻故事》以大熱態首奪最佳女配角,她於1992年及2015年曾獲提名最佳女主角及最佳女配角

【奧斯卡2020】《婚姻故事》Laura Dern封女配角 感觸多謝父母

10:14 《Learning To Skateboard》奪最佳紀錄短片

10:11 最佳紀錄長片由《美國工廠》奪得

Laura Dern首度奪最佳女配角。

《小婦人》奪最佳服裝設計。

10:02 Chrissy Metz獻唱《Breakthrough》歌曲“I'm Standing With You”

10:00 《小婦人》奪最佳服裝設計

09:56 《從前,有個荷里活》奪最佳美術指導

《上流寄生族》勇奪最佳原創劇本,導演奉俊昊上台領獎。

09:49 最佳實景短片由《The Neighbors’ Window》奪得

09:43 《陽光兔仔兵》奪最佳改編劇本

09:40 《上流寄生族》奪最佳原創劇本,創南韓電影紀錄

【上流寄生族】韓國人自嘲為地獄朝鮮 絕望到成為「357拋」世代

日本代表松隆子與其他9個國家的歌手一同獻唱《Into the Unknown》。

09:29 一眾歌手獻唱《魔雪奇緣2》歌曲《Into the Unknown》

【奧斯卡2020】松隆子成首位日籍藝人表演嘉賓 企正中間彰顯地位

09:26 《Hair Love》奪最佳動畫短片

09:24 《反斗奇兵4》奪最佳動畫

【奧斯卡2020】《反斗奇兵4》奪最佳動畫 迪士尼第十三次獲獎

09:11 畢彼特憑《從前,有個荷里活》首奪奧斯卡最佳男配角

【奧斯卡2020】畢彼特憑《從前,有個荷里活》 首奪最佳男配角獎

09:07 Steve Martin與Chris Rock帶來精彩開場白

【奧斯卡】兩代黑寡婦紅地氈激鬥 今年失手造型多過靚衫?

09:00 《第92屆奧斯卡頒獎禮》正式開始,今年與去年一樣沒有主持人,Janelle Monáe與Billy Porter 表演精彩歌舞為典禮揭開序幕

完整入圍名單