【獸頭救兵】內地動物園試過搵人扮猩猩　遊客勁嬲：畀錢睇呢啲？

韓國電影《獸頭救兵》由女神姜素拉、安宰弘等人主演，故事講述眾人為求幫過氣兼冇動物的動物園翻生，只好着上特製的動物裝束，扮成有動物來吸引來賓，原來在現實中真的有動物園曾以人扮成動物呃過遊客！

這隻假猩猩外貌頗為嚇人。（微博圖片）

去年有網民在網上分享，內地江蘇常州淹城野生動物世界中，有人扮成猩猩，當時有網民發現該猩猩行為怪異，一會兒站立行走，一會兒又躺下小休，更會坐在輪胎上盪鞦韆，即時吸引不少遊客目光，加以觀察後發現該隻猩猩根本就是人扮而不是真的動物。

單睇褲腳都知係假嘢！（微博圖片）

有遊宮發現自己「被騙」後，即時在網上發文投訴：「自己早上帶小朋友到動物園玩，小孩子喜歡猩猩，沒想到這麼大的場館中，只有兩個人穿着廉價的道具服上躥下跳，花了180（人民幣）就是為了來看這個的嗎？小孩很失望，動物園更是越做越不像樣了，店大欺客！林業局該整頓一下了吧！」

單從字裡行間都看得出這位遊客的怒氣啊，同時都有網民稱早已被園方的營銷手法套路過好幾次，這次「假惺惺（猩猩）」的，真會造勢。

人扮動物都真係好辛苦。（《獸頭救兵》劇照）

隨後，動物園官方作出指該次展出「假動物」是特備節目，為了應4月1日愚人節而為遊客準備的，不是「愚人」而是出於「愉人」的概念，直接承認「大猩猩」的確實由人假扮，只為了透過輕鬆的節目搞個玩，豐富遊客遊園體驗，又講到今次活動的目的是來給大家歡樂，沒想到有人會生氣，大熱天時演員們都很辛苦呢。

不過仍有網民對園方該個活動表不不滿，覺得他們多此一舉，又不是沒有真的猩猩，似是在被人發現後，硬是找藉口推塘。