《炸雞特攻隊》班底新作《獸頭救兵》　姜素拉扮獅子為動物園救亡

破晒紀錄的韓國電影《炸雞特攻隊》製作團隊新作《獸頭救兵》，由《請回答1988》安宰弘及《陽光姐妹淘》姜素拉合力演出，電影將於2月13日上映，戲中講到一眾演員都要扮動物園內的動物，重振即將停業的動物園，淨係睇預告片都笑爆嘴！

又有邊個會諗到動物園入面的動物是人扮？（《獸頭救兵》電影劇照）

預告片中完美還完10年前可口可樂的北極熊版廣告。（《獸頭救兵》電影劇照）

《獸頭救兵》預告一開始就幫大家重溫10年前可口可樂的北極熊版廣告，還原程度都幾高！而今次故事講述安宰弘在一家知名律師事務所擔任臨時職位，夢想一天能正式在此任職，他每天都要花很多時間來達成目標，某天一個難得的機會突然降臨，便是重振一家快將停業的動物園。

問題是這家動物園早已沒有任何動物了，因此安宰弘想出一條絕世好橋，讓動物園的職員們一起假扮動物來面對遊客，不過在動物外表底下的他們依然是個人，聽懂「人話」的他們令遊客覺得他們很有人性，出此奇招竟然極吸客，更在網上變成熱話，同時眾人都要落力學習如何扮動作舉動，做到無疑點！

安宰弘指出「樹懶」勁似《星球大戰》中的Chewie。（《獸頭救兵》預告擷圖）

除了借用可口可樂的橋外，電影食埋《星戰》水，安宰弘指樹懶似足星戰的Chewie，睇落又真係幾似樣！而在韓國宣傳期間，男主角安宰弘接受訪問時：「對我來說，這部電影很新鮮，從未有過這樣的電影，究竟我們是人還是動物呢？」女主角姜素拉：「拍攝期間整個團隊都很團結，又有動物和人共融的感覺，令人覺得很和平！」男女主角雖然是首度合作，但無阻兩人之間的默契！

職員們日日都要落力學扮動物。（《獸頭救兵》電影劇照）

就連女神姜素拉都要落力學扮猩猩。（《獸頭救兵》電影劇照）

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《獸頭救兵》預告