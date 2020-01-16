【獸頭救兵】《Running Man》宣傳　上演跨種族交配戲嚇死劉在錫

韓國爆笑電影《獸頭救兵》（韓文：해치지 않아）由女神姜素拉、《請回答1988》安宰弘、《三流之路》金聖午、全余贇主演，眾人早前集體出演韓國人氣綜藝節目《Running Man》，跟主持劉在錫、宋智孝、Haha、李光洙、池錫辰、楊世燦以及全昭旻交手，順路宣傳新戲。

日前一眾《獸頭救兵》主演登上《Running Man》玩遊戲兼宣傳。（《Running Man》影片截圖）

在戲中職員們日日都要落力學扮動物。（《獸頭救兵》電影劇照）

由於《獸頭救兵》講述他們需要重振一家即將停業的動物園，但動物園內卻早已沒有任何動物，因此想出了一條絕世好橋，決定讓動物園的職員們一起扮成動物面對前來的遊客。

而在《Running Man》遊戲開始之前，嘉賓姜素拉和全余贇各送了一個懲罰章俾金鐘國，令他大怒指：「這套電影我連VOD都不會看！」即時激嬲呢隻真人老虎！

北極熊和猩猩意外交配一幕嚇劉在錫一跳！（《Running Man》影片截圖）

而在其中一個遊戲中，李光洙和楊世燦分別扮演北極熊和猩猩，着上「鬆泡泡」的吹氣公仔服裝，要以身體語言來表達詞語供隊員猜出答案，其中一條為「馬桶蓋」，北極熊和猩猩決定合作表達，猩猩背對着北極熊，但在畫面上看來似是突如其來上演一段跨種族的交配戲份，站在後向的李光洙即時被楊世燦和劉在錫懲罰，而劉在錫都有拍打猩猩大叫「打起精神，認真的做！」眾人即時大笑收場。