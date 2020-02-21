【柏林影展】范冰冰替身行紅地氈唔肯走　70歲薛歌妮韋花凍齡現身

第70屆柏林影展今日開幕，為期直到3月1日，由加拿大導演Philippe Falardeau執導的《My Salinger Year》榮膺為今屆開幕電影，該電影更由現年70歲的薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）以及曾出演《從前，有個荷里活》星二代Margaret Qualley主演，兩人更成為紅地氈上的焦點！

薛歌妮韋花和Margaret Qualley為開幕電影《My Salinger Year》的主演。（Getty Images）

薛歌妮韋花和Margaret Qualley兩人一黑一白登場，前者黑色直身長裙，簡單以一條腰帶束腰，不過胸前Deep V大曬心口，簡潔得來又顯出她的高貴。而後者則着上白色吊帶長裙，裙腳有碎花點綴，不過她的睇頭不在胸前，而是在背後，大露背的裙款更加顯出她「瘦到得骨」，除了左邊的紋身搶眼外，突出的雞翼骨同樣注目！

+ 15 + 14 + 13

孫曉在紅地氈上「自我滯留」一小時。（Getty Images）

在中國女星方面，由於受疫情影響，巨星欠奉。早年更曾在《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men：Days of Future Past）中擔任范冰冰替身，來自北京的孫曉近年在荷里活發展，今次都有出席。據知她在紅地氈上走來走去，足足行了一個小時才肯離開，「自我滯留」增加曝光機會。

除了孫曉外，更有德國女星不停向現場媒體舉中指，行為瘋狂，有網民指她只是想搏出位，讓更多傳媒幫她紀念難得一刻。