【屍殺列車】導演後悔賜死孔劉冇得拍續集　「冇想過電影咁成功」

韓國人氣電影《屍殺列車》在2016年上映後大獲好評，更是韓國影史上首部跟喪屍題材有關的電影，導演延尚昊日前在節目上謙虛笑言當年從沒想過《屍殺列車》會取得如此成功，可惜的是該戲的主演孔劉、鄭有美、馬東石、崔宇植以及港人非常熟悉的金義聖都確定不再出演，續集《屍殺列車：半島》（暫譯）改由韓國男神姜棟元、李貞賢、《素媛》的童星李蕊等人主演。

《屍殺列車》一睇再睇都唔會悶。（電影劇照）

《屍殺列車：半島》已於2019年10月殺青，近日導演延尚昊在節目上提及首集《屍殺列車》，他先笑言自己從沒想過《屍殺列車》會獲得成功，不然一定會想盡辦法救返孔劉，言下之意似是後悔在劇本上寫死孔劉，不過孔劉為救女兒章顯出偉大的父愛一幕，賺走不少影迷的眼淚水，是令人感動的戲碼。

今次到士兵姜棟元救世！（劇照）

而導演提及《屍殺列車：半島》時，早已講明續集不是先前故事的延續，但是處於同一個世界觀，故事講述發生災難4年後的故事，整個國家上下皆陷入混亂之中，而半島也變成廢墟，由姜棟元飾演的士兵為中心，他本來已經成功逃離半島，不過他的任務卻是要返回佈滿喪屍的半島，跟倖存者見面，更要跟在這場災難下倖存的人民，一起逃出地獄似的半島，再次跟一眾喪屍搏鬥！

《屍殺列車：半島》將於於2020年8月韓國上映。（電影劇照）

BF Distribution的總裁Carlos Hansen講到4年前在康城電影節上，上看到這套令人驚嘆的電影，完全估計不到觀眾會如何讚嘆該戲，而最近又有非常出色的《上流寄生族》，相信2020年最好的時機將《屍殺列車：半島》帶來這個世界上。電影將於2020年8月在韓國上映，相信很快就可以看到《屍殺列車：半島》的預告片。