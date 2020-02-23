《無痛失戀》回到占基利最感人演繹　埋下6大愛與痛的永恆哲理　

新戲《超音鼠大電影》叫好叫座，觀眾入場後都大呼好過癮，也勾起不少童年回憶。 講起回憶，它總是很有魅力，無論是過去最美好愉快的經歷還是彷彿讓你很痛苦的事情，其實也是靠回憶拼湊成現在的你。在《超音鼠大電影》中飾演邪惡反派「蛋頭博士」的占基利，以往就有過一部經典之作，是關於記憶和愛情的作品，絕對值得大家回味。

（《超音鼠大電影》劇照）

現年58歲的占基利（James Carrey）一向經常演出喜劇，《無痛失戀》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004）大概就是他少數沒有在戲中搞笑的作品。

故事講述男主角Joel與女主角Clementine（琦溫斯莉 飾）是一對情侶，外表打扮性情各方面都南轅北轍的他們，漸漸在相處中愈來愈多磨擦，感情正瀕臨裂分手邊緣。Clementine決定提出分手，更借先進的服務，到「忘情診所」洗去兩人相處時的不愉快記憶。

占基利這部經典愛情小品，帶點科幻元素，相信是他其中一部最認真以及最刻骨銘心的演出。（《無痛失戀》劇照）

Joel知道此事後，亦決定到診所，把二人拍拖時的記憶刪除。但原來洗掉記憶時，需要將洗掉的記憶重播一次，同時間進行記憶洗掉的工作。當Joel的記憶一點一滴被洗掉時，他才發現自己根本不想忘記Clementine，於是他千方百計保留正被洗去的記憶，拼命想讓自己在清洗記憶的睡夢中醒過來。

現年58歲的占基利（James Carrey）經常演出喜劇，《無痛失戀》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）大概就是他少數沒有在戲中搞笑的作品。（《無痛失戀》劇照）

占基利最認真以及最刻骨銘心的一次演出

占基利這部經典愛情小品，帶點科幻元素，敘事的方式很有意思，先是倒敘法，過程中時序的錯亂，跳出跳入看男女主角的故事。同時故事也讓大家領會到不少人生哲理、失戀如何自處的方法等，是他演藝路上其中一部最認真以及最刻骨銘心的一次演出。

+ 7 + 6 + 5

１）洗得走回憶，卻洗不去心中感覺

故事提到很重要的一點就是失戀的痛，其實無需要刻意逃避。男女主角在洗走所有回憶後，新版本的二人，還是在男方一次偶爾曠工請假的一天，在火車上重遇已洗走記憶的Clementine。

他們再次遇見，再次被對方吸引，展開新的對話，再一次互許終生。戲中還有另一個角色，由姬絲汀登絲（Kirsten Dunst）的診所護士，這條支線的劇情，也藏有對愛情的隱喻。姬絲汀登絲在一次與診所所長相處時，情不自禁對所長表白並親了對方一下。但所長其實有老婆有孩子，是已婚之夫。原來二人早就出過軌，只是當時被所長的妻子發現，護士把心一劃要洗走他們的回憶。結果洗得走回憶，卻洗不去心中的感覺，還是再次被對方的對質吸引及重新愛上。就好像告訴大家，如果命中注定，就算強行忘記後，又會再遇上甚至再愛一次。

男女主角在洗走所有回憶後，竟然在火車上重遇，再次被大家所吸引。（《無痛失戀》劇照）

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