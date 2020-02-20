【超音鼠】初版美術圖曝光　設計師爆原定搵「美國隊長」做男主角

Sony電影真人版《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog）20日香港上映，上週末在外國票房已登第一位，目前暫收1.13億美元票房，讓外界大跌眼鏡。事關眾人在該戲上映前都未有看好，但電影上映後即在爛番茄上得到64%好評，觀眾好評高達94%，簡直是絕地大翻身！

《超音鼠》上映後成績出人意料！（電影劇照）

15日，一位疑似內地的美術設計師，在其微博帳號「徐天華ThX」的簡介顯示，公司為天何言工作室。他在微博寫下2018年初，Blur的合夥人Jeff（導演）正準備他的首部商業長片《超音鼠大電影》，由於設計週期比較緊迫，就問了他有沒有時間幫忙，其後他跟另一位設計師金嘯鏑臨時畫了一些設計圖。

徐天華指出導演Jeff Fowler本想找基斯伊雲斯擔任男主Tom一角。（微博擷圖）

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徐天華更上傳了多張圖片，其中一張在酒吧打鬥的照片竟然出現了「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），他指出導演Jeff Fowler原先是想找基斯伊雲斯擔任男主Tom一角，不過在2018年傳出由「蟻俠」（Ant-Man）保羅活特（Paul Rudd）正為角色湯姆進行洽談後，翌日官方即宣布由「變種特攻」的James Marsden出演男主角，打破所有傳言。

另外，他們更為《超音鼠》設計了一隻反派外星蜥蜴，據知該反派未有在正片中露臉，似乎是未被Jeff Fowler採用。