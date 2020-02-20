【超音鼠】占基利受抑鬱加情傷所困　靠畫畫走出人生低谷

荷里活名笑匠占基利（Jim Carey）在大銀幕上的演出大家都有目共睹，《變相怪傑》、《真人Show》、《娛人先生》、《衰鬼上帝》等等都是代表作，幕前他為觀眾帶來笑聲與歡樂，幕後的他其實都有患過抑鬱症，幸好的是他靠自己和畫畫療法，帶自己走出陰谷，再次站到大銀幕前為影迷表演。

占基利憑《變相怪傑》以大膽創意以及誇張的演技創下高票房記錄，該片更令他成為超級巨星。（電影劇照）

占基利曾依賴抗抑鬱藥

占基利早於2004年接受訪問已講過自己依賴抗抑鬱藥Prozac一段時間，雖能幫助他脫離低潮一會兒，卻有好多人戒不掉，而當他本人意識到「其實一切都冇問題」因為人生有高有低，棱角都被磨平，將那種絕望放到好低程度，就開始不再進食Prozac。他更有說過：「人沒嘗過絕望的滋味就不會學習到甚麼，若你不曾絕望過，就不會是有趣的人。」

占基利曾在頒獎典禮上講過：「在這裏我失去了自己，這並非我們的世界，我們的存在是沒有意義。」（劇照）

情殤令占基利抑鬱加重

事實上，占基利愛上畫畫是因為2010年他跟前女友Jenny McCarthy分手，失戀對他的打擊頗大，加上當時紐約正是嚴冬的季節，他跟自己說很需要一點顏色，於是乎開始了畫畫的生活。

他的畫作大多比較抽象，有人樣、身體以及上帝，他很常畫上帝的眼，希望借此來治癒他人，這也同時是他所尋求的心靈慰藉。

2015年，占基利另一前女友Cathriona White自殺身亡，他有份出席喪禮扶靈。但最近死者的家人多番向占基利提出控訴，指占基利曾給予死者精神科藥物導致其自殺。（資料圖片）

前女友自殺令占基利大受打擊

後來占基利在2015年因前女友Cathriona White的自殺令他大受打擊，其後又要面對Cathriona父母對他的起訴，指控因為他向女兒提供精神藥物而導致其自殺身亡。

對於一個又再墮入低谷的人來說，要再次走出來是需要很大的力量、勇氣、修復和支持，而占基利靠的不是藥物，而是畫畫來治癒他體無完膚的心靈。

占基利的畫作多元化，但他近期最想創作的是上帝，希望畫出能治癒他人的上帝眼睛。（影片截圖）

靠畫畫遠離苦痛

後來占基利更將自己的藝術創作拍成短片《Jim Carey: I Needed Color》，當中講到他跟前女友Jenny McCarthy分手，他：「愛情來的時候，好比飄飄然浮在半空，但當你失去愛情，要重新站起來就很困難，微弱的份子在空中飄蕩，然後悄然失蹤，直至你找到另一顆孤獨的心為止。」情傷使他的抑鬱更嚴重，不過他透過畫作來治癒自己破碎的心靈，他：「我不知道畫畫教懂我甚麼，但畫畫將我凝結，遠離未來和舊事，遠離懊悔和擔憂。」而他也就此愛上了畫畫。

占基利治療抑鬱症期間，曾專注繪畫藝術（網上圖片）

而在2020年1月1日起，占基利開始以芒果為題畫畫，他先寫下「新年快樂！今年就讓我們懷着感恩的心去對待，像是每個月都是5月，樹上有滿滿的芒果！好味！」情人節是又將芒果畫成一個心心，寫下「有些芒果注定要在一起」。

19日他為了感謝觀眾入場支持《超音鼠》，在真芒果上畫了「蛋頭博士」的樣子，寫下「多謝各位上週去看《超音鼠》，你將會有一個全新的巨型芒果體驗，而我對此非常感激。」

占基利設計了一個芒果蛋頭博士。（Jim Carey Twitter）