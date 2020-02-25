【NASA無名英雌】電影主角原型離世享年101歲　NASA：美國英雄

美國傳記電影《NASA無名英雌》（Hidden Figures）主角原型Katherine Johnson在美國時間2月24日離世，享年101歲。美國副總統彭斯（Mike Pence）及美國太空總署署長Jim Bridenstine均有撰文悼念。

在電影中，Taraji P. Henson 飾演Katherine Johnson。（《NASA無名英雌》劇照）

美國太空總署在美國時間本月24日，Jim Bridenstine在Twitter上宣布：「NASA在今晨得悉Katherine Johnson逝世的消息時感到非常難過，她是美國英雄，我們將銘記她所留給我們的東西。」而美國副總統彭斯則表示：「今天美國失去了一位偉大的太空先鋒，她是《NASA無名英雌》主角的原型，在面對困難及種族歧視下，她為美國航空發展有數不清的貢獻，並且透過她的才華，使人類的知識達到新領域。」

美國太空總署署長Jim Bridenstine撰文悼念Katherine Johnson。（Jim Bridenstine Twitter 圖片）

Katherine Johnson在2015年時，獲時任美國總統奧巴馬頒授總統自由勳章，是美國最高的平民榮譽。而當時美國太空總署為她撰寫的傳記結尾部份寫上：「如果沒有妳，NASA不會是今天的模樣。」可見，她為美國航空業貢獻良多。

《NASA無名英雌》講述Katherine Johnson（中）因其性別及種族而受盡歧視。（《NASA無名英雌》劇照）

而在《NASA無名英雌》，其實都不只集中在Katherine Johnson的成就，也同樣向觀眾展示她當時曾因為非洲裔身分及性別而受到歧視。她堅毅不放棄的精神讓她得到回報，並在1962年2月時讓John Glenn成為首位進入地球軌道的美國太空人。而這部電影於2016年12月在美國首映後，口碑載道，並獲多項奧斯卡提名，當中包括最佳電影。雖然電影最後與獎項擦身而過，但已經成功引起大家的關注。最終，電影在2,500萬美元低成本製作費下，全球票房收逾2億3,500萬美元。