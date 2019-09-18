【星際任務】勢與佐治古尼較勁？畢彼特逼問NASA太空人邊個好戲啲

畢彼特（Brad Pitt）最新力作、太空驚慄片《星際任務》（Ad Astra）本週即將在美國、台灣等地上映。在片中飾演太空人的畢佬，趁宣傳期間與貨真價實的太空人對話，連珠炮問了美國太空人赫格（Nick Hague）一堆關於太空生活日常的問題。

畢彼特近期密鑼緊鼓宣傳新戲《星際任務》，日前更訪問了在國際太空站工作，貨真價實的太空人（Getty Images）

據法新社和路透社報導，赫格透露在無重力狀態下生活，意外令腳底的硬繭消失無蹤：「因為我走路腳底不再碰地」卻又指：「但我腳背、腳趾公周圍都起晒枕，因為我要經常用腳趾公捉住啲嘢。」除了赫格，國際太空站（International Space Station）還有另外2名美國太空人、2名俄羅斯人和1名意大利人。

畢佬在美國國家航空暨太空總署（NASA）華盛頓總部的20分鐘視像電話中，還問了在ISS生活的節奏、是誰控制播咩歌、站內太空人有否看到印度月球登陸器降落失敗？

他得到的回答依序為：太空人從早上7時30分工作到晚上7時30分；音樂由大家輪流控制；不，可惜他們並沒有看到印度月球登陸器降落失敗。

按圖看《星際任務》精彩劇照▼

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最後畢佬要求赫格以最專業的太空知識來回答最重要的問題：他和電影《引力邊緣》（Gravity）的佐治古尼（George Clooney）之間，誰扮演的太空人較有說服力？

赫格識趣回答：「梗係你啦！」

佐治古尼亦曾在《引力邊緣》中扮演太空人（《引力邊緣》劇照）

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